सिंगरौली में बैंक से 6 करोड़ का सोना और 20 लाख कैश लूट का मामला, DGP ने जांच में लगाए स्पेशल अफसर
सिंगरौली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पांच हथियारबंद बदमाशों ने बोला धावा. कर्मचारियों-ग्राहकों को बंधक बना 6 करोड़ का सोना और नकद लेकर फरार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 2:26 PM IST
सिंगरौली: शुक्रवार दोपहर कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया. दिनदहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारियों और ग्राहकों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और लगभग 6 करोड़ रु का सोना (बैंक के मुताबिक) और 20 लाख रुपये नकद लूट कर फरार हो गए. सीएम मोहन यादव के निर्देश पर शुक्रवार देर रात डीजीपी कैलाश मकवाना सिंगरौली पहुंचे. जहां रीवा के आईजी और डीआईजी के साथ घटनास्थल का जायजा लिया.
दिनदहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने की बैंक डकैती
प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया, "बैंक मैनेजर के मुताबिक शुक्रवार दोपहर पांच हथियारबंद नकाबपोश बदमाश बैंक में घुस आए और लुटेरों ने 6 से 7 किलो सोना लूटकर फरार हो गए. इसके अलावा 20 लाख रुपए कैश भी लेकर भाग गए. लूटे गए सोने की कीमत बैंक के मुताबिक 6 करोड़ से ज्यादा है. यह सोना ग्राहकों का था जो गोल्ड लोन के लिए बैंक में रखा हुआ था."
आम लोगों की तरह बैंक में घुसे थे बदमाश
मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने बैंक कर्मचारियों के हवाले से बताया कि बदमाश बैंक में बिल्कुल आम लोगों की तरह एंट्री किया. जिसके बाद अचानक हथियार निकालकर सभी को बैठा दिया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया. सबसे बड़ी बात तो यह है कि लूट के दौरान बदमाशों ने किसी भी गेट को बंद भी नहीं किया था. सामान्य तरीके से 20 मिनट में ही लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए.
आरोपियों को खोज रही पुलिस की स्पेशल टीम
पूरे वारदात की जांच खुद प्रदेश के डीजीपी खुद कैलाश मकवाना कर रहे हैं. लेकिन अभी तक किसी भी बदमाश का सुराग नहीं मिला है. घटना को लगभग 20 घंटे से ज्यादा होने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है. हालांकि, पुलिस का दावा है कि जल्दी ही इन लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा. घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है.
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डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया, "शुक्रवार की दोपहर 12:50 मिनट से 1:10 के बीच डकैती की घटना हुई है, जिसमें 5 लोग थे. सभी बदमाशों के पास कट्टे थे. बैंक स्टाफ और ग्राहकों को डरा धमकाकर बिठाया और फिर कैश और सोना लेकर 2 बाइकों पर सवार होकर भाग निकले. भागने की दिशा छत्तीसगढ़ की ओर ट्रैक हुई है. घटना के बाद छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के डीजीप संपर्क में हैं. इसके अलावा स्पेशल ऑफिसर लगे हुए हैं पूर्ण विश्वास है जल्दी ही लुटेरे पकड़े जाएंगे."