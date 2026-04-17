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सिंगरौली के बैंक में बंदूक की नोक पर लूट, नकाबपोश बदमाश कैश और सोना लेकर फरार

सिंगरौली में 5 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में की लूट, कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर भारी मात्रा में कैश और सोना-चांदी लूटकर भागे.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 3:56 PM IST

3 Min Read
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सिंगरौली: शुक्रवार की दोपहर सिंगरौली में एक घटना ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया. यहां स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर लूट की घटना को 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया. फिल्मी अंदाज में देखते ही देखते चंद मिनट में बदमाश बैंक से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए. बैंक में हुई सनसनीखेज डकैती की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई, जिसके बाद भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिनदहाड़े डकैती

सिंगरौली में शुक्रवार को दोपहर के वक्त बैंक में बड़ी संख्या में लोग हर रोज की तरह अपना काम करने के लिए बैंक आए हुए थे. इसी दौरान अचानक से हथियारों से लैस 5 की संख्या में लोग नकाब पहनकर बैंक में घुसते हैं. इन नकाबपोश बदमाशों में सें 4 के पास बंदूक होती है और वहां पर मौजूद लोगों को शांत रहकर बैठने को बोलते हैं. इसके बाद बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट कर कनपटी पर बंदूक लगा देते हैं और सभी को बंधक बना लेते हैं.

फिल्मी अंदाज में कैश और सोना-चांदी लूटकर फरार

बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर कुछ ही मिनटों में बैंक से कैश और सोना-चांदी की लूट कर लेते हैं. यह पूरी घटना बिल्कुल फिल्मी अंदाज में की गई. लूटपाट के बाद तुंरत ही लुटेरे फरार हो जाते हैं. इसके बाद घटना की सूचना पर पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है.

लोगों को डराने नकाबपोशों ने चलाई गोली

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बैंक लूटने आए बदमाशों ने बैंक में मौजूद ग्राहकों को भी बंदूक के पीछे हिस्से से मारा. इसमें कुछ को गंभीर चोटें भी आई हैं. यही नहीं वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस घटना के दौरान लोगों को डराने के लिए गोली भी चलाई गई है. फिलहाल यह जांच का विषय है कि कितने की लूट हुई है पुलिस जांच कर रही है.

पुलिस ने शहर भर में की नाकेबंदी

घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल बैंक पहुंचा. पुलिस ने बैंक की घेराबंदी कर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए शहर भर में नाकेबंदी कर दी गई है.

पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि "यह घटना शुक्रवार की दोपहर को हुई है. इस घटना में 5 बदमाश शामिल थे. सोने के साथ भारी मात्रा में कैश की लूट हुई है. मैं खुद घटनास्थल पर मौजूद हूं. पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं, जो आसपास के 3 से 4 जिलों में भी जांच और बदमाशों की तलाश कर रही हैं. फिलहाल सीसीटीवी की मदद से पुलिस अपराधी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है. इस घटना में 1 गोली चली है जिसका खोखा मिला है लेकिन कोई हताहत नहीं है."

Last Updated : April 17, 2026 at 3:56 PM IST

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