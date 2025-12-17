ETV Bharat / state

सिंगरौली में ड्यूटी जॉइन करने निकला आर्मी जवान 48 घंटे से लापता, फ्लाइट में मिला सामान

सिंगरौली का रहने वाला सेना का जवान घर से ड्यूटी जाते वक्त हुआ लापता, रेजिमेंट ने बताया-जवान का सामान तो पहुंचा लेकिन जवान गायब.

singrauli army soldier missing
सेना का जवान लापता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 9:00 AM IST

Updated : December 17, 2025 at 9:11 AM IST

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां सिंगरौली जिले का रहने वाला भारतीय सेवा का जवान ड्यूटी और पोस्टिंग पर तैनाती के लिए अपने घर से तो निकला लेकिन पहुंचा नहीं. दिल्ली में रेजीमेंट के लोगों ने बताया कि, जवान का सामान तो फ्लाइट में मिला परंतु जवान दिल्ली नहीं पहुंचा. लगभग 48 घंटे का समय हो गया है लेकिन जवान का कुछ पता नहीं चल सका है.

मणिपुर में होना थी पोस्टिंग
परिवार और रेजिमेंट के लोगों की मानें तो 15 दिसंबर को ही सेना के जवान का मणिपुर स्थित रेजिमेंट में पोस्टिंग का रिपोर्टिंग टाइम भी निर्धारित था. परंतु वर्तमान में वे आउट ऑफ रीच है और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. फिलहाल लापता जवान की खोज खबर के लिए पुलिस से अपील भी की है.

Shailesh Kumar Dubey MISSING
सेना का जवान शैलेश कुमार दुबे (ETV Bharat)

14 दिसंबर को सिंगरौली से निकला वाराणसी के लिए
पूरा मामला सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के ग्राम पचोर का है. शैलेश कुमार दुबे वर्तमान में भारतीय सेना 4 महार रेजीमेंट में तैनात है, जो कि 14 दिसंबर को अपने बैढन स्थित घर से अपनी पोस्टिंग वाली जगह 4 महार रेजीमेंट मणिपुर के लिए रवाना हुआ था. परिजन ने बताया कि, सेना के जवान शैलेश की वाराणसी से दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट 15 अगस्त की सुबह 7 बजे थी, जो किसी कारणवश कैंसिल हो गई थी.

उसके बाद दूसरी फ्लाइट सुबह 9 बजे दिल्ली रवाना हुई थी. जब दिल्ली फ्लाइट पहुंची तो रेजिमेंट द्वारा परिजन को बताया गया कि, जवान का सामान जरूर पहुंचा है लेकिन जवान फ्लाइट से नहीं आया. अब बीते 48 घंटे बीतने के बाद भी जवान का कोई पता नहीं है और आउट ऑफ रिच आ रहा है.

SINGRAULI Searching missing soldier
परिजन ने थाने में दिया आवेदन (ETV Bharat)
SINGRAULI Searching missing soldier
जवान को तलाश कर रही पुलिस (ETV Bharat)

फ्लाइट से समान तो पहुंचा लेकिन जवान गायब
बहुत समय तक परिवार के लोगों ने लापता सेना के जवान शैलेश से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया. शैलेश की निर्धारित फ्लाइट दिल्ली पहुंची तब रेजिमेंट से परिवार के लोगों को सूचना मिली कि फ्लाइट में जवान शैलेश मौजूद नहीं है लेकिन उनका सम्मान है. फिर क्या था परिजन के मन में कई सवाल खड़े हुए और परिवार के लोग काफी चिंताजनक स्थिति में आ गए.

रिपोर्टिंग टाइम पर पोस्टिंग रेजिमेंट नहीं पहुंचने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. आखिरकार सेना का जवान कहां गया, क्या हुआ उसके साथ? 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी लापता जवान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. परिजनों ने पुलिस से लापता जवान के खोज खबर की गुहार लगाई है.

चिंता में परिवार, पुलिस से मदद की गुहार
लापता जवान शैलेश के छोटे भाई ने ETV Bharat से बात करते हुए बताया कि, ''अब तक भैया का पता नहीं चल पाया है. उनका भारतीय सेना में तीसरा वर्ष चल रहा है. पूरा परिवार चिंता में है, सब परेशान हैं. हमने पुलिस से मदद की मांग की है ताकि जल्द हमारे भाई का पता चल सके.''

सिंगरौली के बैढन के कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने बताया कि, ''यह सेना का जवान बनारस से गुम हुआ है. मंगलवार शाम को परिजन से बात हुई थी, अब तक लापता जवान शैलेश का कोई पता नहीं चल पाया है. जवान के परिजन वाराणसी गए हैं, वहां रिपोर्ट करेंगे. पुलिस लगातार संपर्क कर गायब जवान का पता लगाने की तलाश में जुटी हुई है.''

संपादक की पसंद

