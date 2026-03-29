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सिंगरौली में AI फेशियल टूल से फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, कुछ चेहरों का इस्तेमाल कर बेचे 850 सिम कार्ड

सिंगरौली में एक चेहरे का इस्तेमाल कर एक्टिवेट किए 340 सिम कार्ड, दो लोगों को बेची 850 सिम. दुकानदार और खरीदने वाला एक गिरफ्तार,एक फरार.

SINGRAULI SIM CARD FRAUD EXPOSURE
सिंगरौली में AI फेशियल टूल से सिम कार्ड फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 9:41 PM IST

3 Min Read
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सिंगरौली: डिजिटल जमाने में आमतौर पर जब हम सिम कार्ड लेने जाते हैं तो हमें अपने आधार कार्ड के साथ अपना फेस स्कैन करना पड़ता है. इसके बाद ही सिम कार्ड एक्टिव होते हैं. लेकिन सिंगरौली में एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है कि पुलिस की भी पैरों तले जमीन खिसक गई. सिम बेचने वाले एक दुकानदार ने एक ही व्यक्ति का फेस स्कैन कर 340 सिम कार्ड बेच दिए. इसके अलावा इस दुकानदार कुछ और चेहरों का इस्तेमाल कर 2 लोगों को 850 सिम कार्ड एक्टिवेट कर महंगे दामों पर बेच दिए.

850 सिम कार्ड एक्टिवेट कर 2 लोगों को बेचे

सिंगरौली में सिम कार्ड का फर्जीवाड़ा करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. यहां सिम कार्ड बेचने वाले एक दुकानदार ने अपनी ही मां का अलग-अलग एंगल से चेहरा स्कैन कर एक ही नाम से 340 सिम कार्ड एक्टिवेट कर बेच दिए. मामला यहीं नहीं रुका इस व्यक्ति ने इसके साथ ही कुछ अन्य चेहरों का बार-बार इस्तेमाल कर कुल 850 सिम कार्ड एक्टिवेट कर महंगे दाम पर बेचे.

850 सिम कार्ड एक्टिवेट कर 2 लोगों को बेचे, एक चेहरे पर एक्टिवेट किए 340 सिम (ETV Bharat)

पुलिस ने पीओएस संचालक को किया गिरफ्तार

सीएसपी उमेश प्रजापति ने बताया कि "पुलिस ने ऑपरेशन फेस के तहत राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा उपलब्ध कराए गए एआई आधारित Facial Recognition Tool (ASTR) से प्राप्त डाटा के आधार पर यह कार्रवाई की है.

साइबर सेल सिंगरौली से प्राप्त सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जांच में पाया गया कि सिम बेचने वाला पीओएस संचालक अनिल कुमार रवानी पिता हीरालाल रवानी निवासी ग्राम कटौली, थाना बैढ़न द्वारा एक ही व्यक्ति के चेहरे का उपयोग कर अलग-अलग नाम एवं पते से अनेक मोबाइल सिम कार्ड फर्जी तरीके से एक्टिवेट किए गए और उन्हें पैसो के लालच में बेचा गया. इसके बाद आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया है."

सिम खरीदने वाला एक गिरफ्तार, एक फरार

सीएसपी उमेश प्रजापति ने बताया कि "सिंगरौली पुलिस ने थाना बैढ़न में अपराध क्रमांक 348/2026 धारा 419, 468, 471, 34 भा.द.वि., धारा 66(D) आईटी एक्ट एवं धारा 42(3)(e) दूरसंचार अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकानदार अनिल कुमार रवानी निवासी कटौली और सिम कार्ड खरीदने वाले सिराज खान निवासी तालाब रोड बैढ़न को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रकरण में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. पुलिस टीम द्वारा प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है तथा इस प्रकार के अन्य नेटवर्क एवं संबंधित व्यक्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है."

मां का चेहरा अलग-अलग एंगल से स्कैन कर बेचे सिम कार्ड

सीएसपी उमेश प्रजापति ने बताया कि "पुलिस के जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी अनिल कुमार रवानी ने अपनी मां उर्मिला रवानी के चेहरे का विभिन्न एंगल से फोटो लेकर लगभग 340 सिम कार्ड एक्टिवेट कर बेचे. इसके अलावा अन्य व्यक्तियों के चेहरों का उपयोग कर कुल लगभग 850 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट किए हैं. इन सिम कार्डों में से लगभग 400 से 500 सिम कार्ड आरोपी सिराज खान उर्फ शेरु और 300 से 400 सिम कार्ड एक अन्य आरोपी को पैसों के लालच मे बेचकर उपलब्ध कराए हैं. इन सिम कार्ड का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से बिक्री और खरीद की गई. इस संबंध में जांच अभी जारी है."

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