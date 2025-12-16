ETV Bharat / state

सिंगरौली में बड़ा हादसा, खाई में गिरा पिकअप वाहन, 4 मजदूरों की मौत, 4 घायल

सिंगरौली जिले में हुए दर्दनाक हादसे में 4 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 4 मजदूर जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं.

सिंगरौली में हुए दर्दनाक हादसे में 4 मजदूरों की जान गई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 2:23 PM IST

सिंगरौली : मध्य प्रदेश के सिंगरौली में को गढ़वा थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया जहां पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया जिसमें 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, वाहन में सवार 4 अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है खेती का काम करने मजदूर आए थे और उन्हें वापस घर के लिए जाना था इसी दौरान पिकअप वाहन का पहाड़ी पर ब्रेक फेल हो गया और अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन खाई में जा गिरी.

4 मजदूरों की मौत, 4 की हालत गंभीर

मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र के गांव झरकटा में सोमवार को रात्रि 8 बजे पिकअप वाहन श्रमिकों को लेकर आ रहा था तभी पहाड़ के ऊपर पहुंच कर पिकअप वाहन का ब्रेक फेल हो गया जिससे वाहन बेकाबू होकर पलट गया जिसमें सवार 4 श्रमिकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और ड्राइवर समेत 4 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पुलिस की मदद से घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में भर्ती कराया गया है जहां श्रमिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

चितरंगी एसडीओपी, राहुल सिंह सैयाम के अनुसार "उत्तर प्रदेश से एक पिकअप वाहन धान के साथ श्रमिकों को घर छोड़ने आ रहा था कि झरकटा पहाड़ पर बेकाबू होकर पलट गया जिसमें सवार शीलू (पिता लक्षनधारी 32 वर्ष) ,अमरपाल (पिता राम सूरत बैगा 36 वर्ष), लाल कुमार (पिता राजकरण 35 वर्ष ) एवं सूरज लाल बैगा उम्र 31 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि संतोष कुमार (पिता ददई बैगा), अमरेश कुमार (पिता अमरनाथ पटेल) एवं नन्हकू केवट और एक अन्य घायल हो गये हैं. वहीं, उक्त घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है.

3 मृतक बगडेवा गांव के रहने वाले थे, जबकि एक मृतक सीमावर्ती सोनभद्र के जुगैल का निवासी था. घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मनोज सिंह चौहान घटनास्थल स्थल पहुंचे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रवाना किया है. "

