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ड्राइवर की झपकी से 100 फीट नीचे नदी में समाई कार, अंदर फंसी थी 5 जिंदगियां, आधी रात रेस्क्यू

ड्राइवर की झपकी से 100 फीट नीचे नदी में समाई कार ( ETV Bharat )

सिंगरौली: शुक्रवार-शनिवार की देर रात सिंगरौली में एक बहुत बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बैढ़न से शासन की ओर जा रही तेज रफ्तार कार अंधे मोड़ के पास पहुंचकर अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधा 100 फीट नीचे नदी में जा गिरी. स्थानीय लोगों की सूचना और पुलिस पेट्रोल टीम ने तत्काल पुलिस बल बुलाकर रस्सी के माध्यम से कार में सवार पांचों लोगों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल लेकर आए. सभी लोग सुरक्षित हैं बताए जा रहे हैं. अगर समय रहते कार सवारों को नदी से बाहर नहीं निकाला जाता तो जानहानि भी हो सकती थी.