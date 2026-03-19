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सिंगरौली की छठी क्लास की छात्रा आस्था पांडे ने रोलर स्केटिंग में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

सिंगरौली की आस्था पांडे ने रोलर स्केटिंग में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड ( ETV BHARAT )

सिंगरौली : कहा भी जाता है कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती. ऐसा ही कर दिखाया है सिंगरौली की छठी क्लास में पढ़ने वाली आस्था पांडे ने. आस्था ने रोलर स्केटिंग खेल में देश का नाम विश्वपटल रोशन किया है. आस्था ने 1 घंटे 26 मिनट और 26 सेकंड नॉनस्टॉप स्केटिंग से एशियन एवं यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है.

26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में ईवेंट आयोजित किया गया था. इसमें देश के विभिन्न शहरों से 520 से अधिक स्केटर्स ने हिस्सा लिया. सिंगरौली के नन्ही स्केटर आस्था पांडे ने नॉनस्टॉप स्केटिंग से सबको चकित कर दिया. आस्था पांडे के पिता राजकुमार पांडे सिंगरौली जिला अस्पताल में एनएचएम के अकाउंटेंट हैं. माताजी निजी स्कूल में टीचर हैं. आस्था मार्शल आर्ट एंड ओरिएंटल स्केटिंग अकादमी की छात्रा हैं.

आस्था के कोच ने बताया- कैसे की तैयारी (ETV BHARAT)

आस्था के कोच ने बताया- कैसे की तैयारी

आस्था के कोच गणेश सिंह बताते हैं "उसने अनुशासन और खेल भावना का हमेशा से अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया. उसकी मेहनत और संघर्ष हमेशा इस विश्व रिकॉर्ड के लिए थी. वह अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रही है." आस्था की मां सीमा पांडे बताती हैं "स्केटिंग का उनका बचपन से सपना था. लेकिन सुविधाओं के अभाव में स्केटिंग छोड़ना पड़ा. जिस सपने को मैं पूरा नहीं कर पाई उसे बेटी ने पूरा किया. आस्था रोजाना मेहनत कर रही है. लगातार प्रैक्टिस कर रही है."

नॉनस्टॉप स्केटिंग से एशियन एवं यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV BHARAT)

आस्था ने मां का सपना पूरा किया

सिंगरौली जैसे क्षेत्र में यह मुश्किल था लेकिन आस्था की मेहनत रंग ला रही है. रिकॉर्ड बनाने के बाद आस्था पांडे का कहना है "वह पिछले 3 साल से स्केटिंग करती है. पहले यह खेलने मात्र था लेकिन जबसे उसे मालूम हुआ है कि स्केटिंग उनके मम्मी का सपना था, तबसे उसने और मेहनत से प्रैक्टिस की. यह अब मेरे जीवन का मैन पार्ट बन चुका है. मम्मी का अधूरा सपना पूरा हो गया." आस्था ने अपने कोच एवं पैरेंट्स को इस सफलता का सबसे बड़ा हकदार बताया.