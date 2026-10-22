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सिंगरौली में बेटी की ढाल बना पिता, 15 साल की स्वाती का वॉलीबॉल नेशनल टीम में सिलेक्शन

15 साल की स्वाती का वॉलीबॉल नेशनल टीम में सिलेक्शन ( ETV Bharat )

सिंगरौली: ऊर्जाधानी सिंगरौली के छोटे से गांव की रहने वाली 15 साल की स्वाती ने 4 सालों के अथक प्रयास से वह मुकाम हासिल किया है, जो आजकल के बच्चों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है. सिंगरौली की इस बेटी ने नेशनल बॉलीबाल टीम में अपनी जगह बनाई है. छोटे से गांव से शुरू हुआ सफर ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर फिर राष्ट्रीय स्तर पर स्वाती ने अपनी पहचान बनाई. उसकी इस सफलता के बाद परिवार में खुशी का माहौल है.

4 साल की मेहनत के बाद नेशनल टीम में स्वाती