सिंगरौली में बेटी की ढाल बना पिता, 15 साल की स्वाती का वॉलीबॉल नेशनल टीम में सिलेक्शन
सिंगरौली के गोनर्रा गांव की स्वाती का वॉलीबॉल नेशनल टीम में चयन, 4 साल की मेहनत के बाद मिला मौका, परिवार में खुशी का माहौल. दिनेश तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 1:55 PM IST
सिंगरौली: ऊर्जाधानी सिंगरौली के छोटे से गांव की रहने वाली 15 साल की स्वाती ने 4 सालों के अथक प्रयास से वह मुकाम हासिल किया है, जो आजकल के बच्चों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है. सिंगरौली की इस बेटी ने नेशनल बॉलीबाल टीम में अपनी जगह बनाई है. छोटे से गांव से शुरू हुआ सफर ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर फिर राष्ट्रीय स्तर पर स्वाती ने अपनी पहचान बनाई. उसकी इस सफलता के बाद परिवार में खुशी का माहौल है.
4 साल की मेहनत के बाद नेशनल टीम में स्वाती
मध्य प्रदेश में सिंगरौली के चितरंगी जैसे आदिवासी क्षेत्र की रहने वाली गोनर्रा गांव की स्वाति ने अपने गांव से निकलकर खेल के प्रति रुचि दिखाई और वॉलीबॉल खेलने लगी. उनके पिता विनोद वैश के द्वारा भी बेटी के खेल के प्रति रुचि को देखकर उसे सहयोग किया और हौसला बढ़ाया. जिससे स्वाति 4 साल की मेहनत के बदौलत पहले ब्लॉक स्तर उसके बाद संभाग स्तर फिर राज्य स्तर और अब वह नेशनल टीम में शामिल हो गई है. महज 15 वर्ष की उम्र में अपनी मेहनत और लगन के दम पर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जगह बनाई है.
स्वाती 22 अक्टूबर 2026 को राजस्थान में आयोजित होने वाले नेशनल वॉलीबॉल मैच में हिस्सा लेंगी. अपने इस सफलता और मेहनत से जहां एक और स्वाती ने अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है. वही खेल में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एक उदाहरण पेश किया है.
माता-पिता के सहयोग को दिया श्रेय
स्वाती ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता-पिता को दिया है. स्वाती का कहना है कि "पिछले चार वर्षों से लगातार अभ्यास करने का परिणाम आज सामने आया है. वह कहती है कि पहले जब इस खेल को शुरू किया तब लगा कि खेलना चाहिए, फिर पापा से पूछा तो उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया और सहयोग किया. जिसके बदौलत यह मुमकिन हो पाया है और आगे भी बहुत बेहतर करने का पूरा प्रयास होगा.
स्वाति कहती है कि हर किसी को गेम खेलना चाहिए. गेम खेलने से इंसान का तनाव खत्म होता है और उसका मन भी ठीक रहता है. इस दौरान माता-पिता का सहयोग और प्रोत्साहन हमेशा उनके साथ रहा. इसी समर्थन और अपनी मेहनत के बल पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिला है."