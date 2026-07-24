ETV Bharat / state

Explainer: जुर्माना, जागरूकता और कोर्ट की फटकार, फिर भी क्यों नहीं थम रहा प्रतिबंधित प्लास्टिक का कारोबार?

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने 3 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था. इस आदेश का उद्देश्य राज्य में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना था. इसके तहत कई प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, बिक्री, वितरण, परिवहन, संग्रहण और आयात पर रोक लगाई गई थी . साथ ही सभी नगर निकायों और संबंधित अधिकारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गये थे.

नितिन सिंघवी बताते हैं कि उन्होंने वर्ष 2016-17 में पहली बार जनहित याचिका दायर की थी. उसी के बाद राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया. इसके बाद वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ ने प्लास्टिक प्रतिबंध से जुड़ा कानून बनाया और 2023 में इसके विस्तृत नियम भी अधिसूचित किए गए, जिनमें स्पष्ट किया गया कि कौन-कौन से प्लास्टिक उत्पाद प्रतिबंधित होंगे.

उनका कहना है कि माइक्रोप्लास्टिक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है. मछलियों और सी-फूड के जरिए यह इंसानी शरीर तक पहुंच रहा है. वैज्ञानिक शोधों में माइक्रोप्लास्टिक मानव रक्त, फेफड़ों, मस्तिष्क, भ्रूण और स्तन दूध तक में मिलने की पुष्टि हो चुकी है. इससे डीएनए को नुकसान, हार्मोनल असंतुलन, प्रजनन संबंधी समस्याएं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. उनका कहना है कि प्लास्टिक अब केवल कचरे का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी बड़ा संकट बन चुका है.

प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले पर्यावरणविद नितिन सिंघवी का कहना है कि आज ऐसा कोई प्राकृतिक तंत्र नहीं बचा है, जो प्लास्टिक प्रदूषण से अछूता हो. मिट्टी, नदियां, तालाब, समुद्र और यहां तक कि दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई मारियाना ट्रेंच में भी माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है. यह केवल पर्यावरण का संकट नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है.

छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक प्रतिबंध के नियम, सरकारी दावे, हाईकोर्ट की निगरानी और जमीनी हकीकत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्रवाई सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है, या फिर कहीं न कहीं सिस्टम की ढिलाई से प्रतिबंधित प्लास्टिक का कारोबार अब भी फल-फूल रहा है? इस रिपोर्ट में जानिए छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक प्रतिबंध के नियम, सरकारी दावे, हाईकोर्ट की निगरानी और जमीनी हकीकत-

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर वर्षों पहले रोक लगा दी गई. सरकार ने नियम बनाए, जुर्माने का प्रावधान किया, लगातार जागरूकता अभियान चलाए और कार्रवाई के दावे भी किए. हाईकोर्ट ने भी इस गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सरकार को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए. सामाजिक संगठन लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बाजारों, सब्जी मंडियों, ठेलों, दुकानों और आयोजनों में आज भी प्रतिबंधित प्लास्टिक खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है.

निर्धारित शर्तों का करना होगा पालन

इसके अलावा 50 माइक्रोन या उससे अधिक मोटाई वाले दूध और खाद्य पैकेजिंग बैग, यदि वे निर्धारित शर्तों का पालन करते हैं, तो उनका उपयोग किया जा सकेगा. 200 मिलीलीटर से बड़ी पानी की बोतलों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार छूट मिलेगी. पुनर्चक्रण योग्य मल्टी-लेयर पैकेजिंग और कागज आधारित कार्टन पैकेजिंग को भी निर्धारित शर्तों के तहत अनुमति दी जा सकती है.

नगर निकायों और अधिकारियों के लिए निर्देश

राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में इन नियमों का सख्ती से पालन कराएं. प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण, बिक्री, उपयोग, परिवहन और संग्रहण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उद्योगों और व्यापारियों की नियमित जांच भी की जाएगी.

निर्धारित शर्तों का करना होगा पालन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आम लोगों के लिए क्या जरूरी है?

आम नागरिकों को चाहिए कि वे कपड़े, जूट या अन्य पर्यावरण अनुकूल बैग का उपयोग करें. दुकानदार भी प्रतिबंधित प्लास्टिक की जगह वैकल्पिक सामग्री अपनाएं. इससे न केवल नियमों का पालन होगा बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा.

कागजों में प्रतिबंध लागू

नितिन सिंघवी का आरोप है कि कागजों में प्रतिबंध लागू होने के बावजूद उसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हुआ. यही वजह रही कि वर्ष 2026 में उन्हें दोबारा हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी. उनका कहना है कि सरकार के अपने बनाए नियमों का ही पालन नहीं हो रहा है. यदि प्रतिबंध लागू है तो बाजार में प्रतिबंधित प्लास्टिक आखिर पहुंच कैसे रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है.

सप्लाई चेन पर अब तक शिकंजा नहीं

नितिन सिंघवी का कहना है कि हाईकोर्ट ने पहले भी सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रतिबंधित प्लास्टिक की निर्माण इकाइयों और सप्लाई नेटवर्क की पहचान की जाए. यह पता लगाया जाए कि प्रतिबंधित सामग्री कहां बन रही है, किन राज्यों से आ रही है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं. अदालत ने इस पूरी सप्लाई चेन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

जुर्माना लगाने से खत्म नहीं होगी समस्या

उनका सवाल है कि यदि निर्माण, परिवहन, भंडारण, वितरण और बिक्री सभी पर प्रतिबंध है तो फिर बाजारों में खुलेआम प्रतिबंधित प्लास्टिक उपलब्ध कैसे है? उनका मानना है कि जब तक स्रोत पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक केवल दुकानदारों पर जुर्माना लगाने से समस्या खत्म नहीं होगी.

नॉन-वूवन पॉलीप्रोपाइलीन बैग भी है प्रतिबंधित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर जगह दिख रही प्रतिबंधित प्लास्टिक

सवाल यह भी है कि क्या प्रतिबंध वास्तव में जमीन पर लागू है? इस पर नितिन सिंघवी कहते हैं कि आज शायद ही कोई ऐसी जगह होगी, जहां प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो रहा हो. सब्जी मंडियों, किराना दुकानों, ठेलों, छोटे व्यापारियों और सार्वजनिक आयोजनों में प्रतिबंधित प्लास्टिक आसानी से दिखाई देता है.

हाल ही में रायपुर में हुई बारिश और जलभराव का उन्होंने उदाहरण दिया. उनका कहना है कि स्वयं रायपुर की महापौर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि नालियां प्रतिबंधित प्लास्टिक से जाम हुईं, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव हुआ. यदि शहर का पहला नागरिक ही प्लास्टिक को जलभराव की वजह बता रहा है तो यह इस बात का प्रमाण है कि प्रतिबंध पूरी तरह लागू नहीं हो पाया.

रायपुर में जुर्माना समेत कई कार्रवाई हुई फिर भी धड़ल्ले से जारी प्लास्टिक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार का दावा

दूसरी ओर राज्य सरकार का दावा है कि प्रतिबंध को लागू करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. हाईकोर्ट में मुख्य सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र के अनुसार मई और जून 2026 के दौरान पूरे प्रदेश में व्यापक स्वच्छता, जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाए गए.

जागरूकता, जब्ती और लाखों का जुर्माना

सरकार ने अदालत को बताया कि रायपुर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माता और उपयोगकर्ताओं पर 7 लाख 26 हजार 500 रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया. एक प्लास्टिक निर्माता के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया. वहीं बिलासपुर और तखतपुर में विशेष अभियान चलाकर 386 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया और 93 हजार 100 रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क वसूला गया.

लोगो को किया गया जागरूक

सरकार ने यह भी बताया कि बिलासपुर में करीब 9 हजार लोगों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया, जबकि 8 हजार 836 लोगों को नुक्कड़ नाटक, रैली और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्लास्टिक प्रतिबंध की जानकारी दी गई. रायपुर में भी विशेष अभियान चलाकर जूट और कपड़े के थैले वितरित किए गए तथा स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया.

क्यों नहीं थम रहा प्रतिबंधित प्लास्टिक का कारोबार? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हाईकोर्ट ने प्रयासों को सराहा, लेकिन निगरानी जारी रखी

जुलाई 2026 को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई रिपोर्ट का अवलोकन किया. अदालत ने माना कि सरकार ने जागरूकता और कार्रवाई के क्षेत्र में कुछ ठोस प्रयास किए हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि पर्यावरण संरक्षण के इस मामले में न्यायालय की निगरानी जारी रहेगी. अदालत ने अगली सुनवाई 24 अगस्त तय करते हुए संकेत दिया कि केवल दावे नहीं, बल्कि परिणाम भी देखने होंगे.

कागजों में प्रतिबंध, बाजार में बिक्री

नितिन सिंघवी का आरोप है कि जून 2023 में नए नियम लागू होने के बावजूद छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने इन नियमों की जानकारी नगरीय प्रशासन विभाग तक करीब ढाई साल बाद पहुंचाई. इस दौरान प्रतिबंधित सामग्री खुलेआम बिकती रही.

नॉन-वूवन पॉलीप्रोपाइलीन बैग भी है प्रतिबंधित

उनका कहना है कि विशेष रूप से नॉन-वूवन पॉलीप्रोपाइलीन बैग, जो देखने में कपड़े के थैले जैसे लगते हैं, लोगों में भ्रम पैदा करते हैं. जबकि नए नियमों के तहत ये भी प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं. इसके बावजूद पूरे प्रदेश में इनका व्यापक उपयोग जारी है. उनका कहना है कि कई व्यापारी और आम लोग यह जानते ही नहीं कि ये बैग भी प्रतिबंधित हैं.

जीएसटी बिल हो सकती है वितरण नेटवर्क की पहचान

उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि ऐसे बैग जीएसटी बिल के साथ सप्लाई होते हैं, इसलिए इनके स्रोत तक पहुंचना बेहद आसान है. यदि सरकार चाहे तो कुछ ही समय में इनके निर्माण और वितरण नेटवर्क की पहचान कर सकती है.

क्या केवल जागरूकता से खत्म होगी समस्या?

सरकारी एजेंसियां लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का सवाल है कि आखिर पिछले कई वर्षों से अभियान चलने के बावजूद प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों नहीं हुआ? उनका मानना है कि जब तक निर्माण, थोक वितरण और सप्लाई चेन पर सख्ती नहीं होगी, तब तक केवल जागरूकता और जुर्माना पर्याप्त नहीं होगा. यही वजह है कि पर्यावरणविद फिलहाल इस मामले में न्यायालय की निगरानी को जरूरी मान रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार को अपने ही बनाए कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना चाहिए.

इंदौर मॉडल की तैयारी, लेकिन चुनौती रायपुर की जमीन पर

हाल ही में इंदौर के अध्ययन दौरे से लौटने के बाद रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने भी स्वीकार किया कि इंदौर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी प्रतिबंध लागू है और वहां नियम तोड़ने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाता है. उन्होंने रायपुर में भी एनजीओ की भागीदारी के साथ जनजागरूकता अभियान चलाने, RRR (रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल) केंद्रों को मजबूत करने और सिंगल यूज प्लास्टिक पर व्यवहारिक रूप से प्रभावी प्रतिबंध लागू करने की बात कही. यह बयान इस बात का संकेत है कि राजधानी में भी प्रशासन मान रहा है कि अभी प्रतिबंध को पूरी तरह प्रभावी बनाने की जरूरत है.

कानून मजबूत, लेकिन अमल सबसे बड़ी चुनौती

छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर कानून भी है, नियम भी हैं, जुर्माने का प्रावधान भी है, अदालत की निगरानी भी है और सरकार कार्रवाई के आंकड़े भी पेश कर रही है. दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि सब कुछ हो रहा है तो प्रतिबंधित प्लास्टिक बाजार में अब भी आसानी से क्यों मिल रहा है?

यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है. एक तरफ सरकार जागरूकता और कार्रवाई के आंकड़े पेश कर रही है, दूसरी तरफ बाजारों और गलियों में प्रतिबंधित प्लास्टिक की मौजूदगी उन दावों पर सवाल खड़े कर रही है. अब निगाहें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और सरकार की आगे की कार्रवाई पर हैं. असली चुनौती सिर्फ कानून बनाने की नहीं, बल्कि उसे जमीन पर पूरी सख्ती के साथ लागू करने की है.