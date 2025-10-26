ETV Bharat / state

एकल नगर निगम व्यवस्था से घटेगा वित्तीय भार, बढ़ेगा समन्वय और जवाबदेही

राजस्थान के तीन बड़े शहरों में एकल नगर निगम व्यवस्था होगी लागू. जयपुर, जोधपुर और कोटा में प्रशासक संभालेंगे बागडोर.

एकल नगर निगम व्यवस्था
एकल नगर निगम व्यवस्था (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 10:55 AM IST

5 Min Read
जयपुर : राजस्थान के तीन बड़े शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा में अब फिर से एक-एक नगर निगम का ढांचा लागू होने जा रहा है. 10 नवंबर से तीनों शहरों में प्रशासक पदभार संभालेंगे, जो बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जबकि निगम आयुक्त प्रशासनिक क्रियान्वयन और दैनिक कार्यों का संचालन करेंगे. ये व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक नए बोर्ड का गठन नहीं हो जाता. राज्य सरकार के इस फैसले से एक ओर प्रशासनिक जिम्मेदारियां सिमटेंगी, तो दूसरी ओर वित्तीय भार भी घटेगा.

एक शहर में दो निगम की व्यवस्था तर्कसंगत नहीं : नगर निगम के पूर्व डायरेक्टर लॉ अशोक सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि एक शहर में दो निगम बनाना प्रशासनिक दृष्टि से कभी भी उचित नहीं था. जब पूरा शहर एक इकाई के रूप में विकसित होता है, तब उसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी एक ही हाथ में होनी चाहिए. दो निगम बनने से समन्वय टूटा, कार्यों में असमानता आई और अनावश्यक विवाद खड़े हुए. उनके अनुसार, दो निगम बनने के बाद प्रत्येक शहर में दो-दो आयुक्त, दो मेयर और जयपुर में 250 पार्षद चुने गए. इसके साथ ही दो-दो मुख्य अग्निशमन अधिकारी, विधि निदेशक, मुख्य अभियंता, लेखाधिकारी और अन्य प्रमुख पद भी सृजित हुए, जिससे प्रशासनिक व्यय दोगुना हो गया. कई बार एक निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था अच्छी और दूसरे में बदतर रही. यहां तक कि एक निगम ने दूसरे के क्षेत्र में कचरा या निराश्रित पशु छोड़ने तक की शिकायतें आईं.

नगर निगम के पूर्व डायरेक्टर लॉ अशोक सिंह से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

नई व्यवस्था के फायदे,जवाबदेही में सुधार
नई व्यवस्था के फायदे,जवाबदेही में सुधार (फोटो ईटीवी भारत GFX)

अब एक निगम, एक कमिश्नर, एक व्यवस्था : नई व्यवस्था में जयपुर, जोधपुर और कोटा में अब एक ही निगम, एक ही कमिश्नर और एकीकृत प्रशासनिक ढांचा होगा. वर्तमान में जयपुर में जोन विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार बने हुए हैं, ये सभी वैसे ही रहेंगे, लेकिन सभी एक ही निगम के अधीन होंगे. सिंह ने बताया कि जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद दो-दो बनाए गए थे, वे अब एक-एक रह जाएंगे. प्रमुख रूप से आयुक्त, डायरेक्टर लॉ, चीफ फायर ऑफिसर, सतर्कता, राजस्व, उद्यान, पशु प्रबंधन उपायुक्त आदि. पहले भी एक-एक अधिकारी पूरा डिपार्टमेंट संभालता था, अब भी संभाल सकता है.

एक आयुक्त और एक महापौर होगा
एक आयुक्त और एक महापौर होगा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

वित्तीय भार में आएगी कमी : दो निगमों की व्यवस्था के दौरान विकास बजट भी दो भागों में बंट जाता था. अब, खर्चों में कटौती के साथ अधिक राशि सीधे विकास कार्यों पर खर्च की जा सकेगी. अशोक सिंह ने कहा कि पहले प्रत्येक निगम में पार्षदों की अलग-अलग समितियां, अध्यक्ष, वाहन और कार्यालय होते थे. इससे वित्तीय बोझ दोगुना हो गया था. एक निगम होने के बाद ये खर्च आधा हो जाएगा और प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी.

प्रशासनिक व्यय में कटौती होगी
प्रशासनिक व्यय में कटौती होगी (फोटो ईटीवी भारत gfx)

मॉनिटरिंग और जवाबदेही में सुधार : उन्होंने बताया कि पहले की तरह मॉनिटरिंग जारी रहेगी. अब एकीकृत निगम में सभी अधिकारी और कर्मचारी एक ही चैनल से जवाबदेह होंगे. इससे तालमेल और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी. साथ ही, मॉनिटरिंग ज्यादा प्रभावी हो सकेगी. हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि जयपुर जैसे बड़े शहर में अतिरिक्त आयुक्तों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और इन पदों पर IAS या RAS कैडर के अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं, ताकि प्रशासनिक दक्षता और भी बेहतर हो.

प्रशासनिक व्यय में कटौती होगी
प्रशासनिक व्यय में कटौती होगी (फोटो ईटीवी भारत gfx)

यथावत रहेगी हेरिटेज सेल : जयपुर का परकोटा क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है. इस दृष्टि से हेरिटेज नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत हेरिटेज सेल की भूमिका यथावत बनी रहेगी. अशोक सिंह ने स्पष्ट किया कि एक निगम होने के बाद भी हेरिटेज सेल अपनी स्वतंत्र भूमिका में, नगर निगम के अधीन कार्य करती रहेगी, ताकि विरासत संरक्षण प्रभावित न हो.

तीन बड़े शहरों में एकल नगर निगम व्यवस्था
तीन बड़े शहरों में एकल नगर निगम व्यवस्था (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

प्रशासक व्यवस्था की स्थिति : पूर्व डायरेक्टर लॉ सिंह ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार, जब तक नया बोर्ड गठित नहीं होता, तब तक प्रशासक ही बोर्ड की वित्तीय और नीतिगत शक्तियों का प्रयोग करेगा. हालांकि आयुक्त अपनी जगह काम करेंगे, जबकि प्रशासक को बोर्ड की शक्तियां प्राप्त रहेंगी. चूंकि एक निगम का गठन हो चुका है इसलिए आयुक्त एक ही रहेगा. ये व्यवस्था 10 नवंबर से लागू हो जाएगी.

विकास कार्यों पर अधिक राशि खर्च की जा सकेगी
विकास कार्यों पर अधिक राशि खर्च की जा सकेगी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तुलना : उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विदेशों में दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी एक ही निगम कार्यरत है. भारत में मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी यही व्यवस्था है. जयपुर, जोधपुर, कोटा में दो निगम बनाना कभी तार्किक नहीं था. बहरहाल, एकीकृत नगर निगम व्यवस्था से जहां प्रशासनिक सरलता, वित्तीय बचत और एकसमान विकास संभव होगा, वहीं शहरों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी.

