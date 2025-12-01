ETV Bharat / state

एकल पट्टा प्रकरणः सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री धारीवाल की SLP को किया खारिज

एसएलपी में हाईकोर्ट के गत 1 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी.

Published : December 1, 2025 at 5:01 PM IST

जयपुरः सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की एसएलपी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. अदालत ने धारीवाल को फिलहाल राहत देते हुए एसीबी कोर्ट में लंबित प्रोटेस्ट पिटीशन के निस्तारण तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने यह आदेश शांति धारीवाल की एसएलपी पर दिए. एसएलपी में हाईकोर्ट के गत 1 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई का रास्ता साफ करते हुए एसीबी को आगामी कार्रवाई की छूट दी थी.

याचिका पर सुनवाई से इनकारः सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका पर सुनवाई से इनकार की मंशा जताई. इस पर शांति धारीवाल के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एसीबी मामले में उन पर कार्रवाई कर सकती है. ऐसे में मामले में लंबित प्रोटेस्ट पिटीशन के निस्तारण तक उन्हें संरक्षण दिया जाए. इस पर अदालत ने प्रोटेस्ट पिटीशन के निस्तारण तक धारीवाल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी.

यह था एसएलपी मेंः एसएलपी में कहा गया कि प्रारंभिक शिकायत में उनका नाम था और बाद में जांच अधिकारी ने क्लीन चिट देते हुए एसीबी कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी. इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी. ऐसे में अब फिर से एसीबी और एसीबी कोर्ट को मामला चलाने की छूट देना गलत है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने गत 1 नवंबर को उनकी याचिका पर तो निर्णय दे दिया, लेकिन प्रकरण से जुडी अन्य याचिकाओं पर निर्णय नहीं लिया गया. इसके अलावा मूल शिकायतकर्ता रामशरण सिंह की मौत हो चुकी है. ऐसे में अशोक पाठक को इंटरवीनर के तौर पर सीधे सुनवाई का अधिकार नहीं है.

