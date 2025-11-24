ETV Bharat / state

एकल पट्टा प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट ने धारीवाल से पूछा-हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के किस भाग पर आपत्ति है

जयपुर: प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए धारीवाल के वकील कपिल सिब्बल से एक सप्ताह में यह बताने को कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के किस भाग पर आपत्ति है?. साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी.

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने धारीवाल की ओर से कहा कि मामले में मूल परिवादी रामशरण सिंह की मृत्यु हो चुकी है. ऐसे में अशोक पाठक को इंटरवीनर के तौर पर क्यों सुना जा रहा है, जबकि उन्हें सुनवाई का अधिकार ही प्राप्त नहीं है. इस पर पाठक के सीनियर एडवोकेट कुंवर सुलतान सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही पूर्व में पाठक को मामले में इंटरवीनर बनाया है. पाठक की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट को रिमाइंड करते हुए वापस सुनवाई कर छह माह में फैसला देने को कहा था. ऐसे में पाठक को मामले में इंटरवीनर के तौर पर पक्ष रखने का अधिकार है.