ETV Bharat / state

एकल पट्टा प्रकरणः राज्य सरकार ने कहा, 'पूर्व अफसरों की याचिका चलने योग्य नहीं'

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और तत्कालीन आईएएस जीएस संधू सहित अन्य पूर्व अफसरों से जुड़े एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि पूर्व अफसरों की याचिका अदालत में चलने योग्य नहीं है. वहीं एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा ने समयाभाव के कारण मामले की सुनवाई 28 मार्च तक टाल दी है. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा, एएसजी एसवी राजू और एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की मंजूरी वापस लेने के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को ही है. यह मामला राज्य सरकार और अदालत के बीच का है. ऐसे में आरोपियों को रिवीजन दायर करने का अधिकार नहीं है. वहीं पूर्व अफसरों की ओर से कहा गया कि प्रकरण में उनका पक्ष भी सुना जाए.