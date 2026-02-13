ETV Bharat / state

एकल पट्टा प्रकरणः राज्य सरकार ने कहा, 'पूर्व अफसरों की याचिका चलने योग्य नहीं'

एकल पट्टा प्रकरण की सुनवाई समयाभाव के चलते 28 मार्च तक टाल दी गई है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 13, 2026 at 10:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पूर्व मंत्री शांति धारीवाल और तत्कालीन आईएएस जीएस संधू सहित अन्य पूर्व अफसरों से जुड़े एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि पूर्व अफसरों की याचिका अदालत में चलने योग्य नहीं है. वहीं एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा ने समयाभाव के कारण मामले की सुनवाई 28 मार्च तक टाल दी है.

सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा, एएसजी एसवी राजू और एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति की मंजूरी वापस लेने के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को ही है. यह मामला राज्य सरकार और अदालत के बीच का है. ऐसे में आरोपियों को रिवीजन दायर करने का अधिकार नहीं है. वहीं पूर्व अफसरों की ओर से कहा गया कि प्रकरण में उनका पक्ष भी सुना जाए.

पढ़ें: एकल पट्टा प्रकरण : विशेष अदालत ने ACB को अग्रिम जांच की अनुमति दी

गौरतलब है कि एसीबी कोर्ट ने मामले में एसीबी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए गत 23 जनवरी को एसीबी को अग्रिम जांच की छूट दी थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अशोक पाठक की एसएलपी पर हाईकोर्ट की ओर से तत्कालीन अफसरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई बंद करने के आदेशों को रद्द कर दिया था. वहीं 22 नवंबर, 2022 के आदेश से पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चल रही प्रोटेस्ट पिटिशन सहित अन्य कार्रवाई को रद्द कर दिया था. इसके साथ ही हाईकोर्ट के सीजे को कहा था कि वे प्रकरण की पुनः सुनवाई कर मामला छह माह में तय करें.

TAGGED:

राजस्थान हाईकोर्ट
एकल पट्टा प्रकरण
SINGLE LEASE CASE IN HC
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.