एकल पट्टा प्रकरण : विशेष अदालत ने ACB को अग्रिम जांच की अनुमति दी
पूर्ववर्ती सरकार के समय एसीबी ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की और अफसरों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अदालत से खारिज.
Published : January 23, 2026 at 9:17 PM IST
जयपुर: एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में एसीबी को अग्रिम जांच के आदेश दिए. अदालत ने मामले में पेश तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति वापस लेने के पेश प्रार्थना पत्र विड्रो करने के लिए राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि साल 2021 में कोर्ट उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर चुकी है. ऐसे में इसे वापस लेने की जरूरत ही नहीं है.
पूर्ववर्ती सरकार के समय एसीबी ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल को क्लीन चिट दी थी. पूर्व आईएएस जीएस संधू सहित अन्य अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति वापस लेने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया था. इसे अदालत ने खारिज कर दिया था. अब विस्तृत जांच के निर्णय के बाद एसीबी ने ट्रायल कोर्ट से अनुमति मांगी थी. मामले के अनुसार जेडीए ने जून, 2011 में गणपति कंस्ट्रक्शन के मालिक शैलेन्द्र गर्ग के नाम पर एकल पट्टा जारी किया था. साल 2013 में इसकी शिकायत एसीबी में की गई.
इस कार्रवाई में एसीबी ने तत्कालीन एसीएस जीएस संधू, उपायुक्त निष्काम दिवाकर, ओंकारमल सैनी और शैलेन्द्र गर्ग समेत अन्य की गिरफ्तारी की थी. वहीं मई, 2013 में एकल पट्टे को निरस्त भी कर दिया गया. पूर्ववर्ती सरकार के समय एसीबी ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की और अफसरों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया.
हाईकोर्ट ने जनवरी 2023 में इन अफसरों को राहत दी. इसके खिलाफ अशोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर, 2024 को हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर हाईकोर्ट के सीजे को मामले की सुनवाई करने को कहा था.
