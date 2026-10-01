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अब राम कथाओं में वंदेमातरम गाना होगा अनिवार्य, काशी में संतों ने प्रस्ताव किया पारित

अब राम कथाओं में वंदेमातरम गाना होगा अनिवार्य, काशी में संतों ने किया प्रस्ताव पारित, मुस्लिम भी सुन सकेंगे राम कथा

Vande Mataram
राम कथाओं में वंदेमातरम गाना होगा अनिवार्य. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 3:14 PM IST

4 Min Read
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वाराणसी : राम कथाओं में अब वंदे मातरम गायन को अनिवार्य कर दिया गया है. इस बात को लेकर वाराणसी में संतों के समागम में प्रस्ताव को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है. जी हां, अखिल भारतीय व्यास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतगुरु बालक देवाचार्य के नेतृत्व में राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ किया गया, जहां व्यास संघ के कई प्रस्ताव पारित किए गए.

बता दें कि, इस प्रस्ताव के बाद अब व्यास संघ, देशभर के संतों के बीच में ये प्रस्ताव पहुंचाएगी और इसे पारित करवाएगा. अब हर राम कथा में वंदे मातरम गीत के गायन को अनिवार्य कराया जाएगा.

इसके साथ ही, अब राम कथा में सभी धर्म के लोग खासकर मुस्लिम धर्म के लोग हिस्सेदारी कर सकेंगे और इसके साथ ही जो भी लोग धार्मिक पुस्तकों को जलाते हैं, या किसी तरीके की कोई टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी. और इन सब को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा जाएगा.

अब राम कथाओं में वंदेमातरम गाना होगा अनिवार्य. (ईटीवी भारत)

अब रामकथा में वंदे मातरम् होगा अनिवार्य

इस बारे में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालक दास ने बताया कि, आज इस बात को लेकर निर्णय किया गया कि राम कथाओं में वंदे मातरम गीत को अनिवार्य है. यह हमारी राष्ट्रीय धरोहर है. और हर व्यक्ति को संस्कृति और धर्म से जोड़ेंगे. वहीं ये भी कहा कि सनातन धर्म का अपमान दुनिया का सबसे आसान काम है.

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अब राम कथाओं में वंदेमातरम गाना होगा अनिवार्य. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि फ़िल्म एक्टर, नेता, वामपंथी सभी सनातन धर्म के खिलाफ बोलने और अपमान करने को ही अभिव्यक्ति की आजादी मानते है, जब कोई इस्लाम या ईसाइयत के खिलाफ कुछ बोल देता है, तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक सभी सक्रिय हो जाते है और नारा लगता है सर तन से जुदा. मजाक केवल हिन्दू धर्म का बनाया जा रहा है और रोज हिन्दुओं को उनके धर्म को और उनके धर्म ग्रंथों को अपमानित किया जा रहा है. उसी के तहत आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि, व्यास संघ अब अपमान बर्दाश्त नही करेगा. सरकार के आगे अब न्याय की भीख नहीं मांगेंगे. अभी अखाड़ों से बातचीत चल रही है, अब धर्म की रक्षा के लिए नागाओं के साथ संत भी मोर्चा संभालेंगे. व्यास रोज अपने कथाओं में धर्म का अपमान करने वाले अपराधियों का खुलकर नाम लेंगे और लोगो को जागरूक करेंगे.

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अब राम कथाओं में वंदेमातरम गाना होगा अनिवार्य. (ईटीवी भारत)

जेन जेड को भी संस्कृति से जोड़ा जाएगा

वहीं अन्य संतों ने कहा कि, हम जेन जी को नजरअंदाज नहीं कर सकते. कथावाचकों का काम केवल कथा सुनाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भारत की महान संस्कृति से जोड़ना भी है. जेन जी को धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रस्ताव है अब इसको क्रियान्वयन करना है. युवा शक्ति को राम भक्ति की ओर ले जाना होगा. इसके साथ ही अब सभी राम कथाओं में हिस्सेदारी ले सकेंगे,मुस्लिम भी अब भगवान की कथा सुन सकेंगे.

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अब राम कथाओं में वंदेमातरम गाना होगा अनिवार्य. (ईटीवी भारत)

इन प्रस्तावों को किया गया पारित

1. धर्म के साथ देश की सुरक्षा पर चिंता

2. प्रत्येक कार्यक्रम में वन्दे मातरम् अनिवार्य करने का प्रस्ताव

3. संस्कृति, परम्परा और संस्कार से जोड़ने की नीति पर चर्चा

4. गौ पालन एवं संरक्षण का प्रस्ताव

5. व्यास संघ का विस्तार

6. धर्मान्तरण प्रभावित क्षेत्रों एवं जातियों के बीच संवाद

7. कथा में आने के लिये धर्म, जाति के भेद को खत्म करने पर चर्चा

8. हिन्दू धर्म ग्रंथों एवं देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी एवं अपमान के खिलाफ प्रस्ताव

9. Gen Z को धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रस्ताव

10. संयुक्त परिवार को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव

11. बिछुड़े भाइयों को मिलाने की योजना पर कार्य

12. नारी शक्ति वंदन के लिए विभिन्न कार्यक्रम का प्रस्ताव

13. श्रीराम संस्कृति से जोड़ने के लिए टोलियों का गठन

14. कथा में आजादी के महानायकों पर चर्चा

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