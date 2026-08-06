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संसद में गूंजा सिंहभूम का मुद्दा, सांसद जोबा माझी ने चिरिया खदान के पूर्ण संचालन की उठाई मांग

लोकसभा में सिंहभूम सांसद जोबा माझी ने चिरिया खदान का मुद्दा उठाया है.

Singhbhum MP Joba Majhi
सिंहभूम सांसद जोबा माझी. (फोटो-सौ. लोकसभा टीवी)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 6, 2026 at 5:34 PM IST

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चाईबासा: सिंहभूम सांसद जोबा माझी ने गुरुवार को लोकसभा में नियम 377 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले की सेल की मनोहरपुर लौह अयस्क खदान (चिरिया) के पूर्ण संचालन का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि खदान क्षेत्र के धोबिल, मेकलोलेन, अजीताबुरु और सुकरी-लुटूरूबुरु जैसे इलाकों में विशाल लौह अयस्क भंडार उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकांश खनन पट्टों में वन एवं अन्य वैधानिक स्वीकृतियां लंबित होने के कारण खनन कार्य शुरू नहीं हो सका है.

मनोहरपुर लौह अयस्क खदान का पूर्ण संचालन की मांग

सांसद ने कहा कि मनोहरपुर लौह अयस्क खदान का पूर्ण संचालन होने से देश में लौह अयस्क उत्पादन बढ़ेगा और इस्पात उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा. इससे आयात पर निर्भरता कम होगी तथा स्थानीय, विशेषकर जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी.

उन्होंने केंद्र सरकार से मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग (एमपीएसएम) की शीघ्र समीक्षा कराने, लंबित वन एवं अन्य वैधानिक स्वीकृतियों का त्वरित निपटारा करने तथा वर्ष 1980 से पूर्व बाधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से खनन की अनुमति देने की मांग की. इसके अलावा उन्होंने अंतर-मंत्रालयी समिति गठित कर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने की भी मांग की, ताकि मनोहरपुर लौह अयस्क खदान के सभी पट्टों का जल्द पूर्ण संचालन सुनिश्चित किया जा सके.

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