ETV Bharat / state

व्यवसायियों ने पूछा सवाल, ऐसे कैसे झारखंड में आएंगे इन्वेस्टर? पांच दिन बाद भी उद्यमी के बेटे के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ खाली

जमशेदपुर के उद्यमी के बेटे कैरव गांधी के अपहरण को लेकर सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बैठक की.

Singhbhum Chamber of Commerce
सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 18, 2026 at 10:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुर: उद्यमी और ASIA के उपाध्यक्ष देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी के अपहरण को पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन मामला का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. इसे लेकर व्यवसायियों में आक्रोश है. इस घटना से व्यवसायियों में डर का माहौल है.

इधर, इसे लेकर कोल्हान के सबसे बड़े व्यवसायिक संगठन सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीस ने दूसरे व्यवसायिक संगठनों के साथ एक अहम बैठक की. बिष्टुपुर स्थित चैंबर भवन में हुई इस बैठक में कोल्हान के व्यवसायी शामिल हुए.

सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीस के अध्यक्ष मानव केडिया का बयान (ईटीवी भारत)

बैठक के दौरान, व्यवसायियों ने कहा कि 125 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कैरव गांधी का अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है.

बता दें कि कैरव गांधी मंगलवार, 13 जनवरी 2026 से लापता हैं. उनकी कार सरायकेला जिले के चांडिल पुलिस थाना इलाके में कांदेरबेड़ा के पास लावारिस हालत में मिली थी. पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला दोनों जिलों की पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है.

बैठक में, व्यवसायियों ने साफ कहा कि डर के इस माहौल में व्यवसाय करना मुश्किल होता जा रहा है. हालांकि, उन्होंने प्रशासन पर पूरा भरोसा जताया. सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीस के अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि पूरा चैंबर परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, उनके संपर्क में है, और लगातार प्रशासन से बात कर रहा है. इस मामले में राज्य के पुलिस कप्तान को एक पत्र लिखा गया है. चैंबर जल्द ही इस मामले में राज्यपाल से मिलेगा.

उन्होंने साफ कहा कि राज्य के विकास के लिए दूसरे राज्यों से इन्वेस्टर्स का आना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे माहौल में कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा. राज्य सरकार को एक अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है और कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें:

उद्यमी पुत्र कैरव गांधी के अपहरण मामले में प्रशासन करे कड़ी कर्रवाई: हिदायतुल्लाह खान

हवलदार के बेटे का अपहरण करने वाले गिरफ्तार, दो लाख की मांगी थी फिरौती

इगो में की गई थी अपहरण के बाद जयंत सिंह की हत्या, मास्टरमाइंड विनोद खोपड़ी समेत छह अपराधी गिरफ्तार

TAGGED:

SINGHBHUM CHAMBER OF COMMERCE
SINGHBHUM CHAMBER MEETING
KAIRAV ​​GANDHI KIDNAPPING
कैरव गांधी का अपहरण
BUSINESSMAN SON KIDNAPPING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.