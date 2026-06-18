धनबाद मेयर समर्थक पर हमले के बाद सिंह मेंशन का पलटवार, कहा- खत्म होगा 'आतंकराज', जनता कर रही इंतजार
धनबाद नगर निगम के मेयर संजीव सिंह के समर्थक सुमन सिन्हा पर कथित हमले के बाद मेयर परिवार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है.
Published : June 18, 2026 at 8:55 PM IST
धनबाद: जिले के बरोरा थाना क्षेत्र के जमुआटांड़ में मेयर संजीव सिंह के समर्थक सुमन सिन्हा पर कथित हमले के बाद बाघमारा का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. घटना के बाद मेयर परिवार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. मेयर के छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम ने पीड़ित से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.
बाइक सवार नकाबपोश लोगों ने किया हमला
बताया जा रहा है कि बुधवार को मेयर संजीव सिंह बाघमारा के माटीगढ़ में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया. कार्यक्रम में सुमन सिन्हा भी मौजूद थे. आरोप है कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब सुमन सिन्हा अपने दो साथियों के साथ कार से धनबाद लौट रहे थे, तभी जमुआटांड़ के पास बाइक सवार कुछ नकाबपोश लोगों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया. घटना के दौरान सुमन सिन्हा ने वाहन की रफ्तार बढ़ाकर किसी तरह खुद को सुरक्षित निकाला और बाद में बरोरा थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई.
सिंह मेंशन के बढ़ते जनसमर्थन से घबरा रहे हैं कुछ लोग
घटना की जानकारी मिलने के बाद सिद्धार्थ गौतम पीड़ित से मिलने पहुंचे. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि बाघमारा में विरोध की आवाज को दबाने और लोगों में भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. उनका आरोप था कि सिंह मेंशन के बढ़ते जनसमर्थन से घबराए लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर राजनीतिक माहौल प्रभावित करना चाहते हैं.
पुलिस करे निष्पक्ष जांच: सिद्धार्थ गौतम
सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कानून के दायरे में लाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि बाघमारा की जनता आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से पिछले 15 सालों की राजनीति का जवाब देगी.
वहीं, सुमन सिन्हा ने दावा किया है कि हमला सुनियोजित था और इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस घटना से वे भयभीत नहीं हैं और पहले की तरह लोगों के बीच सक्रिय रहेंगे.
इधर, बाघमारा के एसडीपीओ अजित कुमार विमल ने बताया कि मामला संज्ञान में है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल पुलिस जांच जारी है. ऐसे में यह साफ होना बाकी है कि घटना केवल आपराधिक प्रकृति की थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य था. हालांकि इस मामले ने बाघमारा की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और नई चर्चाओं को जरूर जन्म दे दिया है.
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