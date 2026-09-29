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जयपुर के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में गूंजे फिल्म 'हनुमान अंश' के भजन, सुनील लोधी के साथ भक्तिरस में डूबे श्रद्धालु

जयपुर के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में प्रस्तुति देते सुनील लोधी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: फिल्म 'हनुमान अंश' के भजनों की गूंज सोमवार को जयपुर में सुनाई दी. सोडाला स्थित श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में फिल्म के गायक कलाकार सुनील लोधी ने भजन संध्या में फिल्म के भजनों को लाइव प्रस्तुत किया. सुनील लोधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और श्रोता मंदिर परिसर में पहुंचे. भजनों के बीच पूरा वातावरण राम और हनुमान भक्ति से सराबोर नजर आया.