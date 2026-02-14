धुरंधर फिल्म के 'कारवां' के गायक शहजाद ने अजमेर दरगाह में चढ़ाई चादर, जानिए क्या कहा
शहजाद ने अपने भाई सुल्तान एवं टीम के साथ दरगाह पर शुकराना चादर चढ़ाई और जियारत की.
Published : February 14, 2026 at 12:33 PM IST
अजमेर: ब्लॉक बस्टर मूवी धुरंधर में ...मुझे कारवां की तलाश सरीखे सुपरहिट गाने के जरिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले उभरते गायक शहजाद अली अपनी टीम के साथ अजमेर आए. उन्होंने अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर शुकराना चादर चढ़ाई और अपने एवं टीम की कामयाबी की दुआ मांगी. शहजाद बीकानेर के रहने वाले हैं और अभी मुंबई में फिल्म उद्योग में पांव जमाने में लगे हैं.
ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद बॉलीवुड के गायक शहजाद अली ने यहां मीडिया से बातचीत की. अली ने कहा कि वे सूफी संगीत को तवज्जो देते हैं. उनकी ख्वाजा गरीब नवाज में गहरी आस्था है. उन्होंने कहा कि अजमेर दरगाह आना मदीना शरीफ की जियारत का अनुभव कराती है. ख्वाजा साहब के रहमो करम से आज वे पूरी दुनिया में घूम पा रहे हैं. ख्वाजा से विशेष दुआ मांगी कि उनका रहमो करम हमेशा बना रहे.
गायक शहजाद के साथ उनका भाई सुल्मान सुलेमानी और टीम मेंबर्स भी थे. शहजाद और साथियों को खादिम सैय्यद राहिब चिश्ती ने जियारत कराई. दस्तारबंदी कर दरबार का तबर्रुक भेंट किया. गायक शहजाद के साथ आए उनके भाई सुल्तान सुलेमानी ने फिल्म डॉक्टरजी, आश्रम, आर्टिकल 370, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों में कंपोजर का काम किया है. दोनों गायक निजी कार्यक्रम में भाग लेने अजमेर आए थे.
