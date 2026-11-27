रांची में सांस्कृतिक महोत्सवः शगुन पाठक के गीतों पर झूमे दर्शक और झारखंडी लोक संस्कृति ने बांधा समां
रांची में सांस्कृतिक महोत्सव में गायक शगुन पाठक के गीतों ने समा बांध दिया. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 27, 2026 at 10:36 PM IST
रांचीः झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में चल रहे तीन दिवसीय मेला-सह-सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार की शाम संगीत, मनोरंजन और झारखंड की लोक संस्कृति के नाम रही.
मंच पर कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुईं तो दूसरी ओर दर्शकों ने भी पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया. खास आकर्षण रहीं शगुन पाठक, जिनकी गायकी ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. बॉलीवुड के कई लोकप्रिय और मधुर गीतों की प्रस्तुति के दौरान लोग अपनी जगह पर खड़े होकर मस्ती करते और शगुन के साथ गुनगुनाते नजर आए, कई गीतों पर दर्शकों ने भी सुर मिलाया. मंच से कलाकारों की आवाज और सामने मौजूद लोगों की तालियों व गीतों की गूंज से पूरा परिसर संगीतमय हो गया. बड़ी संख्या में लोग सांस्कृतिक संध्या का हिस्सा बनने पहुंचे.
शगुन पाठक ने अपनी गायकी से शाम को खास बना दिया. उन्होंने बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक मधुर गीत पेश किए. गीतों का ऐसा सिलसिला चला कि दर्शकों में हर उम्र के लोग संगीत का आनंद लेते दिखे. कहीं लोग तालियों के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे थे तो कहीं शगुन के साथ गीतों की पंक्तियां दोहराते नजर आए. संगीत और दर्शकों के बीच यह जुड़ाव कार्यक्रम का खास आकर्षण रहा.
संगीत संध्या में रांची की उभरती लाइव गायिका और स्टेज परफॉर्मर सुनिधि चौधरी की प्रस्तुति भी शामिल रही. रांची के साथ बेंगलुरु में सक्रिय सुनिधि ने अपनी गायकी से कार्यक्रम में अलग रंग जोड़ा. वहीं, देवप्रिय ठाकुर ने सितार वादन के जरिए शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी. सितार की मधुर धुनों ने बॉलीवुड गीतों की चहल-पहल के बीच शास्त्रीय संगीत का अलग अनुभव कराया.
इस कार्यक्रम में पारोमिता चौधरी के अद्वितीय बैंड और गृहिणी समूह की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रही. महिला कलाकारों और समूहों ने संगीत के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई. इसके साथ ही स्थानीय कलाकार किशोर नायक के कुंजबन समूह ने नागपुरी गीत और नृत्य की प्रस्तुति देकर झारखंडी संस्कृति की छटा बिखेरी. पारंपरिक घोड़ा नृत्य और पाइका नृत्य ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा. लोक कलाकारों की वेशभूषा, पारंपरिक अंदाज और नृत्य की लय ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मंच पर जीवंत किया.
इस महोत्सव की खासियत यह रही कि यहां एक ओर बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतों पर लोग झूमते दिखे तो दूसरी ओर झारखंड के पारंपरिक लोकनृत्य और नागपुरी संगीत ने स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव बनाया. महिला समूहों की प्रस्तुतियों से लेकर शास्त्रीय सितार वादन तक, कार्यक्रम में संगीत की अलग-अलग विधाओं को जगह मिली. इस आयोजन के जरिए स्थानीय कलाकारों और समूहों को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिला.
दिनभर मेला में रही चहल-पहल
सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले दिनभर मेला-सह-प्रदर्शनी में लोगों की आवाजाही बनी रही. करीब 160 स्टॉल पर विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से योजनाओं की जानकारी दी गई. 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' के तहत जिलों के विशेष उत्पादों को प्रदर्शित किया गया. फूड कोर्ट में धुस्का, घुघनी, पीठा सहित झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए भी लोग पहुंचे. सरकारी योजनाओं, स्थानीय उत्पादों, खानपान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मेले को खास बनाया. महोत्सव में आम लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है.
तीन दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य झारखंड की कला, संस्कृति, परंपरा और स्थानीय उत्पादों को एक मंच पर लाना है. दूसरे दिन की शाम ने यह दिखाया कि आधुनिक संगीत के साथ राज्य की पारंपरिक लोककलाओं को भी लोगों का भरपूर उत्साह मिल रहा है.
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