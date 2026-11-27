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रांची में सांस्कृतिक महोत्सवः शगुन पाठक के गीतों पर झूमे दर्शक और झारखंडी लोक संस्कृति ने बांधा समां

रांची में सांस्कृतिक महोत्सव में गायक शगुन पाठक की प्रस्तुति ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत रांची के खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में चल रहे तीन दिवसीय मेला-सह-सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार की शाम संगीत, मनोरंजन और झारखंड की लोक संस्कृति के नाम रही.

मंच पर कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां हुईं तो दूसरी ओर दर्शकों ने भी पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया. खास आकर्षण रहीं शगुन पाठक, जिनकी गायकी ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. बॉलीवुड के कई लोकप्रिय और मधुर गीतों की प्रस्तुति के दौरान लोग अपनी जगह पर खड़े होकर मस्ती करते और शगुन के साथ गुनगुनाते नजर आए, कई गीतों पर दर्शकों ने भी सुर मिलाया. मंच से कलाकारों की आवाज और सामने मौजूद लोगों की तालियों व गीतों की गूंज से पूरा परिसर संगीतमय हो गया. बड़ी संख्या में लोग सांस्कृतिक संध्या का हिस्सा बनने पहुंचे.