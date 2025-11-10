बूंदी महोत्सव : सूफियाना सुरों में भीगी ऐतिहासिक नगरी, सलमान बोले-दर्शक झूमते हैं तो लगता है मेहनत सफल हुई
बूंदी महोत्सव में सिने संध्या के दौरान नवलसागर में हर ओर रोशनी, तालियां और सुरों की लहरें थीं.
Published : November 10, 2025 at 9:00 AM IST
बूंदी: ऐतिहासिक नगरी बूंदी ने रविवार को संगीत, रोशनी और देशभक्ति की ऐसी सुरमयी शाम देखी, जिसे लंबे अर्से तक याद किया जाएगा. नवलसागर झील किनारे बूंदी महोत्सव की 'सिने संध्या' में इंडियन आइडल और सारेगामा फेम गायक सलमान अली ने सूफियाना सुर छेड़े तो समूचा शहर संगीत की गोद में समा गया. चारों ओर रोशनी, तालियां और सुरों की लहरें थीं. ऐसा लग रहा था मानो बूंदी खुद झूम उठी हो.
हर शो नया इम्तिहान: सिने संध्या में प्रस्तुति के बाद सलमान ने मीडिया से बातचीत में बूंदी की खूबसूरती को सराहा. उन्होंने कहा कि यहां के लोग संगीत समझते हैं. बूंदीवासी गीत-संगीत की अच्छी समझ रखते हैं. दर्शक झूमते हैं तो लगता है कि मेहनत सफल हुई. बूंदी आकर अच्छा लगा. यहां गीत संगीत सुनने वाले लोग थे. सभी का प्यार मिला. लगा कि अपने परिवार के साथ बैठा हूं. बहुत अच्छा लगा, जब सभी ने साथ मिलकर वंदे मातरम गाया. माहौल खुशनुमा था. भारत माता के जयकारे लगे तो और अच्छा लगा. उन्होंने बताया कि उन्हें सूफी और दिल से निकले गाने पसंद हैं. जब सुर आत्मा से जुड़ता है तो श्रोता तक वही एहसास पहुंचता है. सलमान मानते हैं कि सफलता के बावजूद सीखना बंद नहीं होना चाहिए. अब भी रोजाना रियाज करते हैं. हर स्टेज और हर शो नया इम्तिहान है.
बूंदी महोत्सव में कार्यक्रम की शुरुआत रंगीन 'सिंदूर थीम' नृत्य से हुई. इसके बाद जैसे ही सलमान ने पहली प्रस्तुति 'तेरी दीवानी' दी तो पांडाल तालियों से गूंज उठा. उन्होंने 'बेचारा दिल मेरा', 'दमादम मस्त कलंदर', 'मेरे रश्के कमर', 'तुम्हें दिल्लगी भूल जानी पड़ेगी' जैसे गानों के जरिए नवलसागर का हर कोना सुरों में डूबा दिया. दर्शकों के मोबाइल फ्लैश की झिलमिलाहट ने माहौल को और हसीन कर दिया. हर कोई सलमान की आवाज के जादू में खो गया.
रेंचो ने हंसाया: सिने संध्या का सबसे भावनात्मक पल तब आया जब सलमान ने मां तुझे सलाम और वंदे मातरम गाया. पांडाल से भारत माता के जयकारे गूंजे. वहीं, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फेम कॉमेडियन रेंचो राजा ने मिमिक्री, चुटीले संवाद और हल्के-फुल्के व्यंग्य ने दर्शकों को लोटपोट कर दिया. नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा, एडीएम रामकिशोर मीणा, जिला परिषद के सीईओ रवि वर्मा, एएसपी उमा शर्मा और उप निदेशक विकास पांड्या आदि उपस्थित रहे.
पांडाल पड़ा छोटा: बूंदी महोत्सव की म्यूजिकल नाइट भीड़ के मामले में अब तक की सबसे बड़ी रही. पुलिस प्रशासन के अनुमान से कई गुना लोग आए. नवलसागर पार्क देर रात तक खचाखच भरा रहा. भीड़ के आगे पांडाल छोटा पड़ गया. दर्शकों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई. इस दौरान एएसपी उमा शर्मा के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा. आधा दर्जन से अधिक थाना प्रभारी और कई थानों का जाप्ता मौजूद रहा.