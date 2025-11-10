ETV Bharat / state

बूंदी महोत्सव : सूफियाना सुरों में भीगी ऐतिहासिक नगरी, सलमान बोले-दर्शक झूमते हैं तो लगता है मेहनत सफल हुई

बूंदी महोत्सव में सिने संध्या ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: ऐतिहासिक नगरी बूंदी ने रविवार को संगीत, रोशनी और देशभक्ति की ऐसी सुरमयी शाम देखी, जिसे लंबे अर्से तक याद किया जाएगा. नवलसागर झील किनारे बूंदी महोत्सव की 'सिने संध्या' में इंडियन आइडल और सारेगामा फेम गायक सलमान अली ने सूफियाना सुर छेड़े तो समूचा शहर संगीत की गोद में समा गया. चारों ओर रोशनी, तालियां और सुरों की लहरें थीं. ऐसा लग रहा था मानो बूंदी खुद झूम उठी हो. हर शो नया इम्तिहान: सिने संध्या में प्रस्तुति के बाद सलमान ने मीडिया से बातचीत में बूंदी की खूबसूरती को सराहा. उन्होंने कहा कि यहां के लोग संगीत समझते हैं. बूंदीवासी गीत-संगीत की अच्छी समझ रखते हैं. दर्शक झूमते हैं तो लगता है कि मेहनत सफल हुई. बूंदी आकर अच्छा लगा. यहां गीत संगीत सुनने वाले लोग थे. सभी का प्यार मिला. लगा कि अपने परिवार के साथ बैठा हूं. बहुत अच्छा लगा, जब सभी ने साथ मिलकर वंदे मातरम गाया. माहौल खुशनुमा था. भारत माता के जयकारे लगे तो और अच्छा लगा. उन्होंने बताया कि उन्हें सूफी और दिल से निकले गाने पसंद हैं. जब सुर आत्मा से जुड़ता है तो श्रोता तक वही एहसास पहुंचता है. सलमान मानते हैं कि सफलता के बावजूद सीखना बंद नहीं होना चाहिए. अब भी रोजाना रियाज करते हैं. हर स्टेज और हर शो नया इम्तिहान है. गायक सलमान बोले... (ETV Bharat Bundi)