सिंगर मास्टर सलीम महादेव व मां दुर्गा के भक्त, हाथ पर भगवान शिव का टैटू, बोले- हिंदुस्तानी हूं तो हिंदू हूं
एक कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा पहुंचे थे मशहूर गायक मास्टर सलीम, बोले भगवान शंकर मेरे फेवरेट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 8:08 AM IST|
Updated : March 20, 2026 at 8:38 AM IST
रिपोर्ट : महेंद्र राय
छिन्दवाड़ा : देवी जागरण करने गुरुवार को छिंदवाड़ा पहुंचे मशहूर गायक मास्टर सलीम ने कहा कि भले ही वह 'मास्टर सलीम' हैं लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदू हैं. उन्होंने कहा कि लोग कई बार मेरे नाम को लेकर सवाल करते हैं कि मैं भक्ति गीत कैसे गा सकता हूं, लेकिन मैं भगवान शंकर के साथ ही देवी जी का भी भक्त हूं. उनकी कृपा से ही मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं.
नाम है मास्टर सलीम, हाथ में भगवान शंकर का टैटू
कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरकर दुनिया भर में नाम कमा रहे मशहूर गायक मास्टर सलीम अब देवी गीत और भजन की दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं. मास्टर सलीम छिंदवाड़ा में देवी जागरण करने पहुंचे जहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उनके नाम को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी होती है. एक बार भी जब एयरपोर्ट में थे तो किसी ने उनसे पूछा कि आपका नाम तो मास्टर सलीम है, फिर आप भजन कैसे गाते हो? आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं पहले हिंदुस्तानी हूं और मेरा धर्म हिंदू है. मास्टर सलीम ने कहा, ''इतना ही नहीं मैं माता जी का और शंकर जी का भक्त हूं.'' इसके बाद उन्होंने अपने एक हाथ में बना शंकर भगवान का टैटू भी दिखाया.
भगवान की शरण में आना ही पड़ता है : सलीम
मास्टर सलीम ने कहा, '' मैंने कई फिल्मों में कई हिट गाने दिए हैं लेकिन अब वापस में देवी गीत और भजनों में लौट आया हूं क्योंकि एक दिन सबको यहीं वापस आना पड़ता है. आप कितना भी कहीं घूम लीजिए मन को शांति भजन, देवी गीत और जागरण में ही मिलती है.'' मास्टर सलीम ने कहा, '' नाम में कुछ नहीं होता है, आपका काम आपकी पहचान बनाता है. काम अगर अच्छा है तो सब लोग आपकी तारीफ करेंगे. हमें अगर भक्ति करने का मौका मिला है तो हमें उसे समय रहते कर लेना चाहिए नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावा होता है.''
संत प्रेमानंद से मिलकर मिलती है अद्भुत शांति : सलीम
कुछ दिन पहले ही मास्टर सलीम वृंदावन में जाकर संत प्रेमानंद महाराज से मिले थे और अपना गीत भी उन्हें सुनाया था. इस पर उन्होंने कहा, '' संत प्रेमानंद महाराज देश और दुनिया के अद्भुत संत हैं. उनसे मिलना मेरे लिए हमेशा अद्भुत रहा है. उनके चेहरे का तेज और उनकी एक-एक बात लोगों की जिंदगी बदलने का काम करती है. इसलिए मैं प्रेमानंद महाराज के पास भी जाता हूं.''
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पिता भी थे मशहूर संगीतकार और सूफी गायक
मूल रूप से पंजाब से आने वाले मास्टर सलीम के पिता उस्ताद पूरन शाह कोटी संगीत शिक्षक और मशहूर सूफी गायक थे. पंजाब के गायक हंसराज हंस, जसवीर जस्सी, साबिर कोटी के अलावा पंजाब के कई सिंगर को उन्होंने ट्रेनिंग दी थी. मास्टर सलीम भी अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा लेकर बड़े हुए. मास्टर सलीम ने कहा कि जब वे पहली बार छिंदवाड़ा आए थे तो उनके साथ उनके पिता भी थे लेकिन अब उनकी यादें उनके साथ आई हैं.