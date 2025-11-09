ETV Bharat / state

सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामला, गुरुग्राम पुलिस ने अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाले सरपंच को किया गिरफ्तार

Rahul Fazilpuria Firing Case: सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में गुरुग्राम पुलिस ने अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाले आरोपी सरपंच को गिरफ्तार किया है.

Rahul Fazilpuria Firing Case
Rahul Fazilpuria Firing Case (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 9, 2025 at 8:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में गुरुग्राम पुलिस ने वारदात में अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाले आरोपी सरपंच को गिरफ्तार किया है. इस गिरफ्तारी के साथ इस केस में अब तक कुल 11 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं.

राहुल फाजिलपुरिया ने अपनी शिकायत में बताया था कि "शाम करीब 5:50 बजे वो अपनी थार गाड़ी से SPR रोड की ओर जा रहे थे, तभी एक सफेद टाटा पंच कार में सवार बदमाशों ने उन पर गोली चलाई. गोली एक पोल से टकराई और आरोपी कार सहित फरार हो गए."

पुलिस जांच और गिरफ्तारी: जांच के दौरान अपराध शाखा सेक्टर-31 के इंचार्ज नेतृत्व में टीम ने लगातार कार्रवाई करते हुए इस केस से जुड़े मुख्य आरोपी सुनील उर्फ सरधानिया (39 वर्ष) निवासी सोनीपत को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. जांच में खुलासा हुआ कि सुनील फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई और मध्य अमेरिका चला गया था, जहां से वो अपने साथियों से संपर्क में रहकर अपराधों की योजना बना रहा था. उसने फाजिलपुरिया फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर पर हमला और रोहित शौकीन हत्या कांड जैसी वारदातों में हथियार उपलब्ध कराए थे. आरोपी के खिलाफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल 24 संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट व डकैती शामिल हैं.

पंजाब से सरपंच को गिरफ्तार किया: अपराध शाखा सेक्टर-31 की टीम ने भटिंडा (पंजाब) से एक और आरोपी बिक्रमजीत सिंह, निवासी गांव कटोरा, जिला फिरोजपुर (पंजाब) को गिरफ्तार किया है. बिक्रमजीत सिंह गांव कटोरा का सरपंच है और उसने अपने साथी आरोपी गगनदीप को अवैध हथियार मुहैया कराया था, जिससे राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की गई थी.

आरोपी से पूछताछ जारी: पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "वारदात में इस्तेमाल कार और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं. आरोपी बिक्रमजीत सिंह से आगे की पूछताछ में और खुलासों की संभावना है."

ये भी पढ़ें- सोनीपत में पानीपत-खटीमा हाईवे पर स्विफ्ट कार कैंटर में घुसी, चार युवकों की मौत

ये भी पढ़ें- रेवाड़ी में चलते डीजल टैंकर में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचा चालक, देखें वीडियो

TAGGED:

RAHUL FAZILPURIA FIRING CASE
GURUGRAM POLICE
राहुल फाजिलपुरिया फायरिंग केस
गुरुग्राम पुलिस
RAHUL FAZILPURIA FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.