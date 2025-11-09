ETV Bharat / state

सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामला, गुरुग्राम पुलिस ने अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाले सरपंच को किया गिरफ्तार

गुरुग्राम: सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में गुरुग्राम पुलिस ने वारदात में अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाले आरोपी सरपंच को गिरफ्तार किया है. इस गिरफ्तारी के साथ इस केस में अब तक कुल 11 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं.

राहुल फाजिलपुरिया ने अपनी शिकायत में बताया था कि "शाम करीब 5:50 बजे वो अपनी थार गाड़ी से SPR रोड की ओर जा रहे थे, तभी एक सफेद टाटा पंच कार में सवार बदमाशों ने उन पर गोली चलाई. गोली एक पोल से टकराई और आरोपी कार सहित फरार हो गए."

पुलिस जांच और गिरफ्तारी: जांच के दौरान अपराध शाखा सेक्टर-31 के इंचार्ज नेतृत्व में टीम ने लगातार कार्रवाई करते हुए इस केस से जुड़े मुख्य आरोपी सुनील उर्फ सरधानिया (39 वर्ष) निवासी सोनीपत को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था. जांच में खुलासा हुआ कि सुनील फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई और मध्य अमेरिका चला गया था, जहां से वो अपने साथियों से संपर्क में रहकर अपराधों की योजना बना रहा था. उसने फाजिलपुरिया फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर पर हमला और रोहित शौकीन हत्या कांड जैसी वारदातों में हथियार उपलब्ध कराए थे. आरोपी के खिलाफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुल 24 संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, लूट व डकैती शामिल हैं.

पंजाब से सरपंच को गिरफ्तार किया: अपराध शाखा सेक्टर-31 की टीम ने भटिंडा (पंजाब) से एक और आरोपी बिक्रमजीत सिंह, निवासी गांव कटोरा, जिला फिरोजपुर (पंजाब) को गिरफ्तार किया है. बिक्रमजीत सिंह गांव कटोरा का सरपंच है और उसने अपने साथी आरोपी गगनदीप को अवैध हथियार मुहैया कराया था, जिससे राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की गई थी.