दलेर मेहंदी-सुबोध उनियाल विवाद के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंचे मीका, जानिए वजह
दलेर मेहंदी और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के विवाद के बीच मीका सिंह भी काफी सुर्खियों में आए थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 8:00 PM IST
लक्सर: मशहूर गायक मीका सिंह अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी से जुड़े चर्चित विवाद के करीब एक महीने बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंचे हैं. मंगलवार को मीका सिंह हरिद्वार जिले के लक्सर में आयोजित एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए देवभूमि आए थे. इस समारोह का आयोजन खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कराया था, जिसमें 251 निर्धन परिवारों की बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया.
सितारों का लगा जमावड़ा: इस सामाजिक और धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए मीका सिंह के अलावा संगीत और मनोरंजन जगत की कई अन्य जानी-मानी हस्तियां भी लक्सर पहुंचीं. समारोह में मशहूर गायक बी प्राक, हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, शिक्षक अवध ओझा, आचार्य बालकृष्ण और अभिनेता सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा भी विशेष रूप से मौजूद रहे. मीका सिंह ने इस नेक पहल की सराहना करते हुए नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी से समां बांध दिया. उत्तराखंड पहुंचने पर स्थानीय लोगों और आयोजकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.
दलेर मेहंदी और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के विवाद के बीच मीका सिंह भी काफी सुर्खियों में आए थे. इस विवाद के बाद आज पहली बार मीका सिंह उत्तराखंड पहुंचे. @SubodhUniyal1 #uttarakhand #mikasingh @MikaSingh पूरी खबर का लिंक---https://t.co/GKozZl57Ma https://t.co/fOeAKHkzW7— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 24, 2026
क्या था दलेर मेहंदी विवाद?: दरअसल, 18 अक्टूबर को टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित 'सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले' में दलेर मेहंदी की लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर आकर उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए थे. मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी पर नशे में होने और लिप-सिंक करने के आरोप लगाए थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था.
सीएम धामी के हस्तक्षेप से शांत हुआ था मामला: इस घटना के बाद मीका सिंह अपने भाई के समर्थन में खुलकर सामने आए थे. उन्होंने मंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि दलेर मेहंदी शराब को हाथ तक नहीं लगाते और हाल ही में उनकी सर्जरी हुई थी, जिसके कारण वे असहज थे.
मीका ने इसे कलाकारों का अपमान बताते हुए मंत्री सुबोध उनियाल से सार्वजनिक माफी की मांग की थी. विवाद बढ़ता देख उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद पहल करते हुए मीका सिंह से फोन पर बात की थी. मुख्यमंत्री ने देवभूमि की 'अतिथि देवो भव' की परंपरा का हवाला देते हुए कलाकारों के सम्मान का आश्वासन दिया था. इसके बाद मीका सिंह ने भी विवाद को समाप्त करने की घोषणा की थी.
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