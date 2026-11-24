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दलेर मेहंदी-सुबोध उनियाल विवाद के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंचे मीका, जानिए वजह

उत्तराखंड पहुंचे मशहूर गायक मीका सिंह ( ETV Bharat )

सितारों का लगा जमावड़ा: इस सामाजिक और धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए मीका सिंह के अलावा संगीत और मनोरंजन जगत की कई अन्य जानी-मानी हस्तियां भी लक्सर पहुंचीं. समारोह में मशहूर गायक बी प्राक, हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, शिक्षक अवध ओझा, आचार्य बालकृष्ण और अभिनेता सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा भी विशेष रूप से मौजूद रहे. मीका सिंह ने इस नेक पहल की सराहना करते हुए नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी से समां बांध दिया. उत्तराखंड पहुंचने पर स्थानीय लोगों और आयोजकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.