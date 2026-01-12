ETV Bharat / state

जब कोई बात बिगड़ जाए...प्रेमानंद महाराज को कुमार सानू ने सुनाया गाना, महाराज बोले- कुछ ऐसा कीजिए कि इससे नीचे ना जाएं

सिंगर कुमार सानू सोमवार को श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे और प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया.

संत प्रेमानंद महाजार से मिले सिंगर कुमार सानू.
संत प्रेमानंद महाजार से मिले सिंगर कुमार सानू. (Photo Credit; Released from the Ashram)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 6:52 PM IST

|

Updated : January 12, 2026 at 7:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज से मिलने सोमवार को बॉलीवुड के सिंगर कुमार सानू श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे. कुमार सानू ने कहा- महाराज जी आपके दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आया हूं. कुमार सानू ने संत प्रेमानंद महाराज के सामने गाना तुम देना साथ मेरा...गाया.

संत प्रेमानंद महाराज ने कहा, पूर्व में कोई बहुत बड़ा तप किया होगा आपने जो इतना लोकप्रिय हुए. ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं होती है. जनमानस स्तर पर आपने अपना अधिकार बनाया, हमारे भारतीय और अन्य भी जो प्रियजन हैं, उनके सदवचन आपकी वाणी में हैं. ये पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है.

कुमार सानू ने संत प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद. (Video Credit; Released from the Ashram)

इससे नीचे न जाएं : संत प्रेमानंद महाराज ने कहा, अब कुछ ऐसा कीजिए कि इससे नीचे ना जाएं. समझ रहे हैं ना, ऐसा भजन, ऐसा पुण्य, ऐसा लोकोप्कार कीजिएगा जिससे भारत में आप फिर जन्में, फिर आपका यश हो, इससे नीचे स्तर पर अब जीना ठीक नहीं है. इतना फेमस होने के बाद अगर हमारी गति बिगड़ जाए तो ये ठीक नहीं है.

महाराज ने सुना गाना : अब अगर हम जन्में तो मनुष्य रूप में ही जन्में और समाज सेवा करें. बहुत सुंदर, अच्छा लगा आपसे मिलकर. इसके बाद कुमार सानू ने प्रेमानंद महाराज को अपना फेमस गाना 'जब कोई बात बिगड़ जाए' सुनाया. महाराज ने भी बड़े ध्यान से उनका गाना सुना. गाना सुनाने से पहले कुमार सानू ने कहा, ये गाना हम सबके लिए गा सकते हैं. माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, कोई भी कह सकता है.

श्री हरि का स्मरण करे रहिए : प्रेमानंद महाराज ने कहा, हमारी सांसें बहुत कीमती हैं. जैसे आपने 50 वर्ष में एक यश कमाया है. अंतिम क्षण में आप कहो मेरी सांसों को और बढ़ा दो मैं पूरे 50 वर्ष की कमाई दे दूंगा. सांस बड़ी ही कीमती है ऐसी कीमती सांसों में भगवान का स्मरण करना बहुत ही जरूरी है. हमारा जीवन धन्य हो जाएगा. उठते-बैठते सुबह शाम श्री हरि का स्मरण करते रहिए. भगवान का स्मरण करने से संसार के सभी दुख दूर हो जाते हैं, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं.

यह भी पढ़ें : रायबरेली में घंटा चोर गैंग का भंडाफोड़, महिला समेत सात गिरफ्तार, गूगल से सर्च करते थे मंदिर

Last Updated : January 12, 2026 at 7:08 PM IST

TAGGED:

SINGER KUMAR SANU MET PREMANANDA
PREMANANDA MAHARAJ
MATHURA NEWS
प्रेमानंद महाराज से मिले कुमार सानू
SINGER KUMAR SANU MET PREMANANDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.