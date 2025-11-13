ETV Bharat / state

'किशोरमय' हुआ उदयपुर : लेजेंडरी सिंगर के बेटे और पोती ने गाए सदाबहार गाने, झूम उठे दर्शक

उदयपुर में बुधवार को भारतीय लोक कला मंडल में 'अमित कुमार लाइव इन कंसर्ट' कार्यक्रम का आयोजन हुआ.

किशोर कुमार के बेटे और पोती का कार्यक्रम
किशोर कुमार के बेटे और पोती का कार्यक्रम (सौजन्य : कार्यक्रम आयोजक)
उदयपुर : झीलों की नगरी में गायक किशोर कुमार के गाए गीतों से यहां सजी गीत संध्या यादगार हो गई. भारतीय लोक कला मंडल में शाम के सितार पर धुन की झंकार हुई तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए. मंच पर गायक किशोर के पुत्र अमित कुमार और पौत्री मुक्तिका सहित साथी कलाकार थे.

यह हुआ खास आयोजन : झीलों की नगरी उदयपुर में बुधवार संगीत की शाम सजी थी. पुराने गीतों में लोग खो गए और सुरों की महफिल इस कदर जमी की वे भी उन गीतों को गुनगुनाने लगे. जब महान गायक स्व. किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार और पोती मुक्तिका गांगुली ने गायक किशोर को याद कर अपने सुरों को बिखेरना शुरू किया तो सबने तालियों से उनका स्वागत किया. दोनों ने शुरू से आखिरी तक श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. उन्हीं के साथ आए सिंगर मकरंद और मंझे हुए साजिंदों ने माहौल इस कदर बना दिया कि उदयपुर संगीत में डूब गया.

किशोर कुमार के बेटे और पोती का कार्यक्रम (सौजन्य : कार्यक्रम आयोजक)

'अमित कुमार लाइव इन कंसर्ट' का यह आयोजन इंदिरा एंटरप्राइजेज़, कश्ती फाउंडेशन और यूएसएम (अल्टीमेट सोल ऑफ म्यूजिक) के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय लोक कला मंडल में हुआ. किशोर दा के सदाबहार गीतों की गूंज के साथ दर्शक झूम उठे. अमित कुमार ने अपने पिता को समर्पित मधुर गीतों से वातावरण को भावनाओं और संगीत के रंग में रंग दिया, जबकि उनकी पोती मुक्तिका गांगुली ने अपनी सधी आवाज में नई पीढ़ी के स्वर जोड़े.

एक से बढ़कर एक गीतों के साथ जमी शाम : अमित कुमार ने 'हम किसी से कम नहीं' मूवी का गीत 'बचना ऐ हसीनों लो मैं आ गया…' सुनाया तो लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए और झूमने लगे. जब उन्होंने 1959 की प्रसिद्ध फिल्म आराधना में किशोर कुमार की ओर से गाए गाने 'कोरा कागज था ये मन मेरा..' गुनगुनाया तो खचाखच भरे लोककला मंडल से खूब तालियां बजी. इसके बाद उन्होंने जवानी दीवानी फिल्म का गीत 'ये जवानी है दीवानी…' सुनाया तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए. इसके बाद जब मुक्तिका ने मंच संभाला तब दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. मुक्तिका ने कमली, क्रेजी किया रे गीत प्रस्तुत किया. उन्होंने 'दम मारो दम मिट जाए गम...' सुनाया तो मंच के सामने से भी 'हरे कृष्णा हरे राम' सुनाई दिया.

