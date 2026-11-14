शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा लगता है छठ, बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर ने सुनाए तीन खास गीत
शारदा सिन्हा आज भले हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी खनकदार आवाज में हमेशा जिंदा रहेगी. दीपक ठाकुर शारदा सिन्हा को याद कर भावुक हुए..रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 14, 2026 at 8:03 PM IST
पटना : लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार में उत्साह और उमंग का माहौल है. छठ के पारंपरिक गीतों के बिना इस पर्व की कल्पना अधूरी लगती है. इन गीतों में जहां लोक संस्कृति, परंपरा और आस्था की झलक मिलती है, वहीं समाज को एकजुट करने का संदेश भी छिपा होता है. बिग बॉस फेम और भोजपुरी गायक दीपक ठाकुर ने भी इस बार छठ पर्व को लेकर नए गीत पेश किए हैं. उन्होंने छठ की महत्ता, शारदा सिन्हा के गीतों से अपने जुड़ाव और सामाजिक समानता के संदेश पर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने छठ के तीन गीत भी गाकर सुनाए.
'शारदा सिन्हा के गीतों के बिना छठ अधूरा'
दीपक ठाकुर ने बातचीत की शुरुआत छठ गीतों की महान गायिका शारदा सिन्हा को याद करते हुए की. उन्होंने कहा कि छठ शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा लगता है. शारदा सिन्हा छठ गीतों की पर्याय हैं और उनके गाए गीतों में छठ की वास्तविक आत्मा महसूस होती है. दीपक ने बताया कि जब वह एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां भी शारदा सिन्हा का छठ गीत सुनाई दे रहा था. इसके बाद पूरे रास्ते वह उसी गीत को सुनते रहे. उन्होंने शारदा सिन्हा का लोकप्रिय गीत 'आठ ही काठ के कोठरिया हो दिनानाथ, रूपे छन लागल केवाड़' गाकर सुनाया.
"शारदा सिन्हा के छठ गीतों के बिना छठ अधूरा लगता है. उन्होंने जितने भी गीत गाए वह आज भी उनकी मौजूदगी का एहसास कराते हैं. शारदा सिन्हा के गीतों को हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं. उनके गीतों से खास कनेक्शन है. यही कारण है कि मैं भी शारदा सिन्हा के ही गात आज के दिन गुन-गुना रहा हूं."- दीपक ठाकुर, लोकगीत गायक
गीत में छठ मैया के लोक जीवन की झलक
इस गीत में छठी मइया और दीनानाथ के प्रति श्रद्धा के साथ लोकजीवन की एक मार्मिक तस्वीर दिखाई देती है. गीत के बोल में कोठरी, रूपे के किवाड़ और बांझी केवरा जैसे प्रतीकों के जरिए लोक परंपरा और लोककथा का भाव उभरता है. 'चदरा उघारी एब देखले हो दीनानाथ, कौन संकट परल तोहार' जैसी पंक्तियां गीत के माध्यम से छठी मैया की महीमा बताती हैं. दीपक ठाकुर ने कहा कि ऐसे गीत ही छठ की पहचान हैं. इनकी मिठास और भाव लोगों को अपनी मिट्टी, संस्कृति और परंपराओं से जोड़कर रखती है.
'डोमीन के डाला' गीत से सामाजिक समानता का संदेश
दीपक ठाकुर ने अपने नए छठ गीत 'डोमीन के डाला' के पीछे की सोच भी साझा की. उन्होंने कहा कि हमारे समाज में ऊंच-नीच की मानसिकता के कारण डोमिन समुदाय की महिलाओं को अक्सर निर्धनता और सामाजिक स्थिति के आधार पर कमतर समझा जाता है. लेकिन छठ ऐसा पर्व है, जिसमें नियम, पवित्रता और शुद्धता का विशेष महत्व है. इस पर्व की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि डोमिन के हाथों से बने सूप के बिना छठ पूजा की परंपरा पूरी नहीं होती. जिन लोगों को समाज में कभी नीची नजर से देखा जाता है, उनके हाथों से बने सूप और दउरा का छठ में इतना महत्वपूर्ण स्थान है. यह अपने आप में सामाजिक समानता और एक-दूसरे पर निर्भरता का बड़ा संदेश देता है.
दीपक ठाकुर ने बनाया 'डोमिन के डाला' छठ गीत
इसी विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पिछले दिनों 'डोमीन के डाला' नाम से छठ गीत रिलीज किया है. इसके बोल हैं, 'डोमीन के डाला में घाटे अरग जाला, बाड़ा रे जतन से ई दउरा बीनाला, डोमीन के सूपवा में अर्घ्य दिआई, ताड़ दिहलू, ताड़ दिहलू हे छठी माई'. दीपक ने बताया कि इस गीत के जरिए वह यह बताना चाहते हैं कि छठ केवल पूजा-पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग को सम्मान देने और साथ लेकर चलने की सीख भी देता है. छठ के दौरान किसी की जाति या आर्थिक स्थिति नहीं देखी जाती, बल्कि सभी लोग एक ही श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं.
चार दिन की जिंदगी है तो चार दिन छठ ही होना चाहिए
छठ पर्व की सामाजिक एकजुटता पर अपनी बात रखते हुए दीपक ठाकुर ने कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी चार दिन की है और छठ पूजा भी चार दिन की होती है. उनका मानना है कि अगर जिंदगी चार दिन की है तो चार दिन छठ ही होना चाहिए. यह ऐसा पर्व है, जिसमें पूरा समाज एकजुट हो जाता है. लोग साफ-सफाई से लेकर घाटों की व्यवस्था और पूजा की तैयारियों तक हर काम में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जुट जाते हैं. इसमें किसी एक व्यक्ति या परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की भागीदारी होती है.
''छठ के चौथे दिन जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरण की परंपरा भी सामाजिक एकता की खूबसूरत मिसाल बन जाती है. लोग एक-दूसरे के घर और घाट पर जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं. प्रसाद लेने और खिलाने में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता. यही छठ की सबसे बड़ी खूबसूरती है.''- दीपक ठाकुर, लोकगीत गायक
'ओहि पर सुगा मेडराय'
अपनी बात रखते हुए उन्होंने तीसरा पारंपरिक छठ गीत 'उजे केरवा जे फरेला घवद से ओही पर सुगा मंडराए, उजे मरबउ रे सुगवा धनुक से, सुगा गिरे मुरछाए' भी गाकर सुनाया. इस गीत में केरवा, सुगवा और धनुष जैसे लोक प्रतीकों के माध्यम से छठ की पारंपरिक गीत-संस्कृति और ग्रामीण परिवेश की झलक मिलती है. ऐसे गीत पीढ़ियों से लोगों की जुबान पर हैं और छठ के माहौल को भक्तिमय बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं.
परिवार के साथ छठ मनाने की रहती है कोशिश
दीपक ठाकुर ने छठ पर्व के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी छठ का पर्व आए, वह अपने घर पर मौजूद रहें. उनके परिवार में भी लोग छठ करते हैं और वह पूरे उत्साह के साथ इस महापर्व में शामिल होते हैं. उन्होंने कहा कि छठ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि परिवार, समाज, परंपरा और आपसी प्रेम से जुड़ा ऐसा पर्व है, जो लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ता है. यही वजह है कि बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी छठ के मौके पर अपने घर लौटने की कोशिश करते हैं.
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