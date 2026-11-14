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शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा लगता है छठ, बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर ने सुनाए तीन खास गीत

दीपक ठाकुर, लोकगीत गायक ( ETV Bharat )

पटना : लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार में उत्साह और उमंग का माहौल है. छठ के पारंपरिक गीतों के बिना इस पर्व की कल्पना अधूरी लगती है. इन गीतों में जहां लोक संस्कृति, परंपरा और आस्था की झलक मिलती है, वहीं समाज को एकजुट करने का संदेश भी छिपा होता है. बिग बॉस फेम और भोजपुरी गायक दीपक ठाकुर ने भी इस बार छठ पर्व को लेकर नए गीत पेश किए हैं. उन्होंने छठ की महत्ता, शारदा सिन्हा के गीतों से अपने जुड़ाव और सामाजिक समानता के संदेश पर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने छठ के तीन गीत भी गाकर सुनाए.

'शारदा सिन्हा के गीतों के बिना छठ अधूरा'