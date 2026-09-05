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मशहूर सिंगर बी प्राक पहुंचे रायपुर, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, विशाल दही हांडी उत्सव के आयोजन में देंगे प्रस्तुति

रायपुर: राजधानी के गुढ़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में आयोजित होने वाले विशाल दही हांडी उत्सव को लेकर शहर में उत्साह देखने को मिल रहा है. शनिवार की दोपहर मशहूर सिंगर बी प्राक रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट में आयोजन समिति कि ओर से मशहूर सिंगर बी प्राक का भव्य स्वागत किया गया. इसके पहले शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक लखबीर सिंह लक्खा भी रायपुर पहुंच गए हैं.

मशहूर सिंगर बी प्राक ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि "आज हम जन्माष्टमी के मौके पर यहां पर आए हैं. रायपुर में माता कौशल्या की पावन धरा पर आए हैं. आज रात को हम आप सबको मिलेंगे. जहां पर बहुत मजा आने वाला है. बहुत सारा उत्साह ठाकुर जी की कृपा से होगा.

मैं आप सब से यही बोलूंगा कि ऐसे ही मुझे और मेरे गानों को प्यार करते रहिए. रात को अपने कुछ भजन और गाने आपको सुनाएं जाएंगे. आज शाम को वहां पर एक अलग ही उत्सव आपको देखने को मिलेगा.- बी प्राक, सिंगर

विशाल दही हांडी उत्सव के आयोजन में देंगे प्रस्तुति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ी गाने की भी तैयारी

प्लेलिस्ट में आपके कौन-कौन से गाने हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हम जब वहां गाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा. हिंदी और पंजाबी में आपकी आवाज को सुना गया है आने वाले समय में क्या छत्तीसगढ़ी में भी आप गाएंगे, इस सवाल पर उनका जवाब हां में था.

खास कलाकारों की प्रस्तुति

मशहूर सिंगर बी प्राक के रायपुर पहुंचते ही उनके प्रशंसकों और आयोजन से जुड़े लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. वे आज शाम गुढ़ियारी के अवधपुरी मैदान में आयोजित होने वाले विशाल दही हांडी उत्सव में अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे. आयोजन समिति के अनुसार इस भव्य समारोह में बी प्राक के साथ अंतरराष्ट्रीय भजन गायक लखबीर सिंह लक्खा और छत्तीसगढ़ की लोक गायिका गरिमा स्वर्णा दिवाकर भी अपनी प्रस्तुतियां देंगी. इसके अलावा पुरुष दही हांडी, महिला दही हांडी और ग्रीसयुक्त खंभा दही हांडी प्रतियोगिता में आकर्षण का केंद्र रहेगी.

गुढ़ियारी के अवधपुरी मैदान में होने वाले इस आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. आयोजकों को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में शहरवासी कार्यक्रम में शामिल होकर दही हांडी उत्सव और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेंगे. रायपुर एयरपोर्ट में मशहूर सिंगर बी प्राक का स्वागत करने के लिए प्रकाश माहेश्वरी, पुष्पेंद्र उपाध्याय आजाद गुर्जर, संजय अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, मनीष ठाकुर, वंश अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे.