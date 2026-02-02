ETV Bharat / state

बनारस लिट फेस्ट 2026; गायक और अभिनेता पीयूष मिश्रा ने सुरों से सबको झुमाया

कार्यक्रम का समापन पीयूष मिश्रा ने चर्चित गीत “आरम्भ है प्रचंड…” से किया.

Photo Credit; ETV Bharat
बनारस लिट् फेस्ट की आखिरी शाम में पीयूष मिश्रा के गानों का दिखा जादू (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 1:57 PM IST

2 Min Read
वाराणसी: बनारस लिट फेस्ट की आखिरी शाम मशहूर गीतकार, अभिनेता और रंगकर्मी पीयूष मिश्रा के नाम रही. सुर प्रवाह प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में पीयूष मिश्रा ने अपने गीतों और संवादों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए खुले आसमान के नीचे देर रात तक रुके रहे.

बनारस लिट फेस्ट में पीयूष मिश्रा प्रस्तुति देते हुए. (Video Credit; ETV Bharat)

कंसर्ट रात 9 बजे से शुरू हुआ, जिसमें पीयूष मिश्रा ने दूरदर्शन के दौर के गीत से शुरूआत की. हारमोनियम के साथ मंच पर खड़े होकर उन्होंने “थोड़ा नजारा, चटपट बातें…” गाया. ये प्रस्तुति केवल गीत नहीं बल्कि एक संगीतात्मक स्टोरी के रूप में लग रही थी, जिसमें अभिनय और संवाद का प्रभाव भी साफ नजर आया.

इसके बाद उन्होंने “बुंदेलों हर बोलो…” गीत प्रस्तुत किया, जिस पर दर्शक जमकर झूमे. पूरे हॉल में तालियों और उत्साह का माहौल बना रहा. कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया, जब पीयूष मिश्रा ने अपने संघर्ष के दिनों में रचा गीत “वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन…” गाया. इस दौरान दर्शक भी उनके साथ गीत की पंक्तियां दोहराते नजर आए.

Photo Credit; ETV Bharat
पीयूष मिश्रा. (Photo Credit; ETV Bharat)

सूत्रों के मुताबिक पता चला कि पीयूष मिश्रा की फ्लाइट लेट होने के कारण कार्यक्रम तय समय से देरी से शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद शाम 5 बजे से ही सुर प्रवाह प्रांगण में दर्शकों की भीड़ उमड़ने लगी थी. सभी ऑडियंस उनके मंच पर आने का इंतजार करते रहे. कार्यक्रम का समापन रविवार रात 11 बजे पीयूष मिश्रा ने चर्चित गीत “आरम्भ है प्रचंड…” से किया.

