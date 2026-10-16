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DNA रिपोर्ट से सुलझी सिंगारपुर के अंधे कत्ल की गुत्थी, हत्या का आरोपी गिरफ्तार

बलौदाबाजार मर्डर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलौदाबाजार: भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगारपुर में राजाराम साहू उर्फ चोंटी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, राज्य फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला (SFSL), रायपुर से प्राप्त DNA जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद मिली. जांच में आरोपी के कपड़ों और लकड़ी के डंडे पर मिले खून के धब्बों का DNA मृतक के DNA प्रोफाइल से मेल खाने की जानकारी सामने आई है.

थाना प्रभारी हेमंत पटेल - "ग्राम सिंगारपुर में राजाराम साहू की हत्या के मामले में भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने गंभीरता से विवेचना की. जांच के दौरान मृतक और आरोपी के बीच पुरानी रंजिश की जानकारी मिली. आरोपी के कपड़ों और घटना में प्रयुक्त डंडे को फॉरेंसिक जांच के लिए SFSL रायपुर भेजा गया था. DNA रिपोर्ट में इन वस्तुओं पर मिले रक्त के नमूनों का मृतक के DNA प्रोफाइल से मिलान होने की पुष्टि हुई. इसके बाद आरोपी रामप्रसाद साहू से पूछताछ की गई और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजने की कार्रवाई की गई. मामले में वैज्ञानिक एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."