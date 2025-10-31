देश की एकता और अखंडता की शपथ के बाद सिंगरौली और बुरहानपुर में रन फॉर यूनिटी
सिंगरौली व बुरहानपुर में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन. स्कूली बच्चों के साथ दौड़े अफसर व नेता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 1:10 PM IST
सिंगरौली/बुरहानपुर : सिंगरौली की सड़कों पर शुक्रवार सुबह स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ कलेक्टर और एसपी समेत जिले के लगभग सभी अधिकारियों ने दौड़ लगाई. मौका था लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती का. जिला प्रशासन ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया. इसके तहत देश की एकता अखंडता और समरसता का संदेश शहरवासियों को दिया गया.
राज्यमंत्री राधा सिंह ने दिखाई हरी झंडी
रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम से पहले सभी लोगों को राज्यमंत्री राधा सिंह ने देश की एकता-अखंडता की शपथ दिलाई. इसके बाद दौड़ के लिए हरी झंडी दिखाई. सिंगरौली जिला मुख्यालय बैढ़न में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई. पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की राज्यमंत्री राधा सिंह के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस मौके पर ग्राउंड में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं इकट्ठे हुए. कार्यक्रम के लिए स्टूडेंट्स काफी उत्साहित दिखे.
देशवासियों को एकजुटता का संदेश
कार्यक्रम में सबसे पहले राज्यमंत्री राधा सिंह ने सभी को देश की एकता बनाए रखने की शपथ दिलाई. इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में कलेक्टर-एसपी समेत जिले के कई अधिकारियों ने सड़क पर दौड़ लगाई. इस दौरान शहरवासियों को भाईचारे से रहने का संदेश भी दिया गया. देश की एकजुटता के लिए लोगों को जागरूक किया गया.
छात्र-छात्राओं को फल वितरित
कार्यक्रम में शहरवासियों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया. दौड़ के बाद स्कूली स्टूडेंट्स को फल वितरित किए गए. कार्यक्रम में राज्यमंत्री राधा सिंह के अलावा सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे के साथ सभी अफसर व स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए.
- भोपाल में रन फॉर यूनिटी का आयोजन, मोहन यादव ने अंग्रेजों को लेकर कही ये बात
- सरदार पटेल को 'रन फॉर यूनिटी' के जरिए दी गई श्रद्धांजलि
बुरहानपुर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दिलाई शपथ
बुरहानपुर में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया. सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान स्कूली बच्चों के साथ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, कलेक्टर हर्ष सिंह, एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार सहित जनप्रतिनिधियों ने भी सामूहिक दौड़ में हिस्सा लिया.
इससे पहले स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों सहित आम नागरिकों को सामूहिक रूप से राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई. रन फ़ॉर यूनिटी दौड़ की शुरुआत सिंधी बस्ती से हुई, जो लालबाग सागर टॉवर के समीप समाप्त की गई. सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए.