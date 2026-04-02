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उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाएगा सिंगापुर, उच्चायुक्त साइमन वोंग ने की सीएम योगी से मुलाकात

सिंगापुर उच्चायुक्त और सीएम योगी की मुलाकात. ( ETV BHARAT )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिंगापुर गणराज्य के भारत में उच्चायुक्त साइमन वोंग ने गुरुवार को मुलाकात की. इस भेंट में दोनों पक्षों ने उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच निवेश, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. उच्चायुक्त साइमन वोंग ने कहा कि फरवरी में मुख्यमंत्री योगी की सिंगापुर यात्रा बहुत सफल रही. इस यात्रा से सिंगापुर और आसपास के देशों के उद्योग जगत में उत्तर प्रदेश के प्रति भरोसा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि अब सिंगापुर के उद्योगपति यूपी को नए अवसरों का केंद्र मान रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में पिछले नौ सालों में यूपी में कानून-व्यवस्था, सड़क-बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं और औद्योगिक विकास में हुए सुधारों की तारीफ की. सिंगापुर की कंपनियां यहां के माहौल को अच्छा बता रही हैं और अपना निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं. उच्चायुक्त वोंग ने यह भी बताया कि आने वाले कुछ महीनों में सिंगापुर का एक बड़ा औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश आएगा. यह टीम राज्य में निवेश के मौकों को देखेगी और बड़े निवेश प्रस्तावों पर काम करेगी. साथ ही प्रदेश के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) में भी सहयोग बढ़ाने की योजना है, जिससे नौकरियां पैदा होंगी। बैठक में पर्यटन पर भी बात हुई.