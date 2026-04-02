उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाएगा सिंगापुर, उच्चायुक्त साइमन वोंग ने की सीएम योगी से मुलाकात
इस भेंट में दोनों पक्षों ने उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच निवेश, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 8:24 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिंगापुर गणराज्य के भारत में उच्चायुक्त साइमन वोंग ने गुरुवार को मुलाकात की. इस भेंट में दोनों पक्षों ने उत्तर प्रदेश और सिंगापुर के बीच निवेश, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. उच्चायुक्त साइमन वोंग ने कहा कि फरवरी में मुख्यमंत्री योगी की सिंगापुर यात्रा बहुत सफल रही.
इस यात्रा से सिंगापुर और आसपास के देशों के उद्योग जगत में उत्तर प्रदेश के प्रति भरोसा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि अब सिंगापुर के उद्योगपति यूपी को नए अवसरों का केंद्र मान रहे हैं.
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में पिछले नौ सालों में यूपी में कानून-व्यवस्था, सड़क-बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं और औद्योगिक विकास में हुए सुधारों की तारीफ की.
सिंगापुर की कंपनियां यहां के माहौल को अच्छा बता रही हैं और अपना निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं.
उच्चायुक्त वोंग ने यह भी बताया कि आने वाले कुछ महीनों में सिंगापुर का एक बड़ा औद्योगिक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश आएगा. यह टीम राज्य में निवेश के मौकों को देखेगी और बड़े निवेश प्रस्तावों पर काम करेगी.
साथ ही प्रदेश के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास) में भी सहयोग बढ़ाने की योजना है, जिससे नौकरियां पैदा होंगी। बैठक में पर्यटन पर भी बात हुई.
कुशीनगर और सारनाथ जैसे बौद्ध स्थलों की संभावनाओं को देखते हुए दोनों पक्षों ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई.इससे विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, झांसी, वाराणसी समेत प्रदेश के कई इलाकों में निवेश के लिए काम चल रहा है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ के मंत्र के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है. राज्य सरकार निवेशकों को सुरक्षित, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल माहौल दे रही है.
बेहतर कानून-व्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब यूपी को निवेश के लिए आकर्षक बना रहे हैं.
योगी ने सिंगापुर को विश्व स्तर का आर्थिक और तकनीकी साझेदार बताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेश, शहरी विकास, लॉजिस्टिक्स, स्किल डेवलपमेंट और पर्यटन में सिंगापुर के साथ लंबे समय तक सहयोग करना चाहती है.
आगामी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा दोनों पक्षों के बीच नए संबंध स्थापित करेगी. इस मुलाकात से यूपी में विदेशी निवेश बढ़ने और युवाओं को रोजगार मिलने की राह और मजबूत हुई है.