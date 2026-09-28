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सिंगापुर में 3 से 6 अक्टूबर तक SING फोरम 2026 आयोजन, छत्तीसगढ़ में निवेश पर होगी चर्चा, सीएम साय करेंगे प्रतिनिधित्व

सिंगापुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सीईओ राउंडटेबल में भी शामिल होंगे. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

SING FORUM 2026
छत्तीसगढ़ में निवेश पर होगी चर्चा, सीएम साय करेंगे प्रतिनिधित्व (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2026 at 8:51 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम 2026 के लिए देश के दो राज्यों छत्तीसगढ़ और हरियाणा का चयन किया है. इसके तहत 3 से 6 अक्टूबर तक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल,आईटी-आईटीईएस,जीसीसी और फार्मास्युटिकल्स के निवेश पर सिंगापुर में चर्चा होगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 3 से 6 अक्टूबर 2026 तक सिंगापुर प्रवास पर रहेगा और SING फोरम 2026 में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा.

3 से 6 अक्टूबर तक SING फोरम 2026 आयोजन

अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण फोरम में छत्तीसगढ़ की भागीदारी राज्य को अपनी उपलब्धियों, औद्योगिक विकास और निवेश की व्यापक संभावनाओं को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रस्तुत करेंगे. साथ ही सिंगापुर के व्यापार जगत, उद्यमियों, निवेश संस्थानों और वैश्विक कंपनियों के साथ दीर्घकालिक आर्थिक संबंध स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल होगी. SING फोरम 2026 का यह पहला संस्करण है, जिसका आयोजन सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है. फोरम में सिंगापुर और भारत के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रमुख और निवेशक एक मंच पर आएंगे. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ व्यापार, निवेश और भविष्य के सहयोग के नए अवसर विकसित करना है.

छत्तीसगढ़ में निवेश पर होगी चर्चा, सीएम साय करेंगे प्रतिनिधित्व (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सीईओ राउंडटेबल में होंगे शामिल

सिंगापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री साय सीईओ राउंडटेबल में भी शामिल होंगे. इसमें वह सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों, निवेश संस्थानों और वैश्विक कारोबारी समूहों के सीईओ एवं वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति के प्रावधानों, निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं, वनक्लिक सिंगल विंडो प्रणाली तथा उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए विकसित अनुकूल कारोबारी वातावरण की जानकारी देंगे.

छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों और निवेश संभावनाओं पर होगी बात

छत्तीसगढ़ के तरफ से वैश्विक निवेशकों को विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करेंगे. फोरम में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों और निवेश संभावनाओं को प्रस्तुत करने के साथ विशेष रूप से रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को रेखांकित करेंगे. इससे राज्य को दक्षिण-पूर्व एशिया सहित वैश्विक स्तर पर निवेश संबंधी निर्णय लेने वाली प्रमुख कंपनियों और संस्थानों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा.

निवेश ओर औद्योगिक विकास पर फोकस

निवेश के लिए होनी वाली बैठकों में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, आईटी एवं आईटीईएस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और फार्मास्युटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर विशेष फोकस रहेगा. ये क्षेत्र बड़े निवेश के साथ तकनीक आधारित औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता रखते हैं. प्रतिनिधिमंडल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मंडई वाइल्डलाइफ रिजर्व और गार्डन्स बाय दबे के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगा.

इन बैठकों में कौशल विकास, वन्यजीव संरक्षण, उद्यानिकी और हरित विकास के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इन क्षेत्रों में सिंगापुर के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ छत्तीसगढ़ में कुशल कार्यबल तैयार करने, प्राकृतिक विरासत के संरक्षण तथा सतत एवं हरित विकास को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो सकता है.


निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर-सीएम

SING फोरम 2026 का यह पहले संस्करण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह यात्रा छत्तीसगढ़ को दुनिया के बड़े साझेदारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है. विदेश मंत्रालय द्वारा SING फोरम के लिए छत्तीसगढ़ का चयन प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि सिंगापुर प्रवास के माध्यम से राज्य में निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और वैश्विक विशेषज्ञता एवं नवाचार से जुड़कर विकास के नए रास्ते खोलने का प्रयास किया जाएगा.

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