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गिड़गिड़ाती रही महिला, जबरन सिंदूर लगाकर बाइक से ले गया युवक

समस्तीपुर में महिला की मांग में जबरन सिंदूर डाला ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: समस्तीपुर जिले के खानपुर थानाक्षेत्र से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौजूदगी में एक युवक एक महिला की मांग में जबरन सिंदूर भरते हुए नजर आ रहा है. इस दौरान महिला बिलख रही है और आरोपियों के सामने गिड़गिड़ा रही है, लेकिन लोगों की भीड़ सिटी बजाते हुए हल्ला कर रहे हैं. आरोपी युवक सिंदूर लगाकर बाइक पर बिठाकर ले गया.

क्या है पूरा मामला?