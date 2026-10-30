गिड़गिड़ाती रही महिला, जबरन सिंदूर लगाकर बाइक से ले गया युवक
Samastipur Sindoor Case: समस्तीपुर के खानपुर में विवाहिता की मांग में जबरन सिंदूर भरने का वीडियो वायरल हो रहा है. रिपोर्ट-अमित कुमार
Published : October 30, 2026 at 7:18 PM IST
समस्तीपुर: समस्तीपुर जिले के खानपुर थानाक्षेत्र से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौजूदगी में एक युवक एक महिला की मांग में जबरन सिंदूर भरते हुए नजर आ रहा है. इस दौरान महिला बिलख रही है और आरोपियों के सामने गिड़गिड़ा रही है, लेकिन लोगों की भीड़ सिटी बजाते हुए हल्ला कर रहे हैं. आरोपी युवक सिंदूर लगाकर बाइक पर बिठाकर ले गया.
क्या है पूरा मामला?
इस पूरे मामले पर समस्तीपुर के डीएसपी संजय कुमार ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर 2026 को 38 वर्षीय पीड़िता ने खानपुर थाना में आवेदन देकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़िता के आवेदन के आधार पर पांच नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है.
मुख्य आरोपी कुंदन कुमार गिरफ्तार
डीएसपी संजय कुमार के अनुसार मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की. पुलिस ने घटना में संलिप्त मुख्य आरोपी कुंदन कुमार (25) पिता दिनेश महतो, निवासी मसीना गांव को बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर से बीती रात गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को खानपुर थाना लाकर पूछताछ की जा रही है.
पहले से परिचित थे दोनों
पुलिस उपाधीक्षक ने मामले की जांच के हवाले से बताया कि पीड़िता शादीशुदा है और उसका एक लड़का भी है. जांच में यह बात भी सामने आई है कि पीड़ित महिला और आरोपी कुंदन कुमार दोनों वर्षों से एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे और आपस में बातचीत भी करते थे. अब दोनों के बीच क्या हुआ, इसकी जांच की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
"इस मामले में शामिल अन्य फरार आरोपितों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले व्यक्तियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है. सभी संबंधित लोगों के विरुद्ध अनुसंधान के आधार पर जल्द ही कड़ी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी." -संजय कुमार, डीएसपी
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