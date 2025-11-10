जोधपुर: आराध्य भगवान झूलेलाल पर विवादित टिप्पणी से खफा सिंधी समाज का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन
सिंधी समाज ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और अमित बघेल पर कार्रवाई की मांग की.
Published : November 10, 2025 at 2:54 PM IST
जोधपुर: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के नेता अमित बघेल के सिंधी समाज और उसके आराध्य भगवान झूलेलाल को लेकर की गई आपतिजनक टिप्पणियों के विरोध में सोमवार को समाज की सभी पंचायतों ने मिलकर प्रदर्शन किया. सिंधी समाज ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री व छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और बघेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
समाज के संजय चंदीरमानी ने बताया कि सिंधी समाज शांति का प्रतीक रहा हैं. हमने अपने व्यापार पर ध्यान देते हुए देश के विकास में सहयोग किया हैं. ऐसे में कोई नेता अपनी राजनीतिक हित में किसी भगवान के लिए अपशब्द को कोई सहन नहीं कर सकता. अमित बघेल ने सिंधी समाज के लिए अलावा अग्रवाल समाज के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया. जोधपुर में सिंधी समाज की संख्या अच्छी खासी हैं. सोमवार को समाज के सभी संगठन और व्यापारिक संगठनों ने एक साथ मिलकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नारेबाजी की और प्रदर्शन किया. भीड़ नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. बाद में प्रतिनिधि मंडल को अंदर ले जाया गया, जिसने ज्ञापन दिया. समाज की सोनिया रायचंदानी ने बताया कि कोई समाज अपने लिए और अपने भगवान के लिए अपशब्द नहीं सुनना पसंद नहीं करता है. ऐसे में हम चाहते हैं कि अमित बघेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
यह था मामला: गत दिनों छत्तीसगढ़ में अमित बघेल ने सिंधी समाज व उनके आराध्य को पाकिस्तानी बताया और अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. इसके बाद से देशभर में सिंधी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी तरह अग्रवाल समाज के महाराज अग्रसेन को लेकर भी बघेल की टिप्पणी से समाज नाराज हैं. छत्तीसगढ सहित कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं. अमित बघेल के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है. दोनों समाज गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.