ETV Bharat / state

गोरखपुर में सिंधी समाज का चालीहो महोत्सव शुरू

गोरखपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर भगवान झूलेलाल की प्रतिमाएं स्थापित.

सिंधी समाज का चालीहो महोत्सव शुरू
सिंधी समाज का चालीहो महोत्सव शुरू (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: सिंधी समाज के 40 दिनों के चालीहो महोत्सव की शुरुआत धार्मिक उत्साह के बीच हो चुकी है. शनिवार 16 अगस्त से भगवान झूलेलाल का नवरात्र प्रारंभ हो चुका है. इस अवसर पर गोरखपुर शहर और आसपास के विभिन्न स्थानों पर भगवान झूलेलाल की प्रतिमाएं स्थापित की गईं हैं. सिंधी समाज के लोग वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा-अर्चना करते हुए पूरे भक्ति भाव से इस पर्व को मना रहे हैं.

सिंधी समाज के लोग इस व्रत के आखिरी 9 दिनों में बड़ी कठिन तपस्या करते हैं. इसके साथ भगवान झूलेलाल के अवतरण की कहानी भी जुड़ी है. यही वजह है महोत्सव के दौरान मंदिर में लोग भगवान झूलेलाल की आराधना करते नजर आते हैं.

भगवान झूलेलाल की प्रतिमाएं स्थापित (VIDEO Credit; ETV Bharat)
झूले लाल मंदिर के पुजारी संत रविदास बताते हैं कि करीब एक हजार साल पहले जब सिंध प्रांत में "मिरख बादशाह" का आतंक हुआ करता था, जो सिंधी समाज के लोगों का उत्पीड़न करता और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था. उसके आतंक से निजात के लिए सिंधी समाज के लोग सिंधु नदी के तट पर आराधना करने लगे. करीब 31 दिन बीत गया फिर भी कोई दैवीय चमत्कार नहीं हुआ.

इसके बाद लोगों ने अंतिम 9 दिन पूरी तरह से व्रत रखकर आराधना शुरू किए, तब 40वें दिन वरुण देव का अवतरण हुआ. जिन्होंने भविष्यवाणी की और बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नसरपुर गांव में एक बालक का जन्म होगा, जो मिरख बादशाह का दमन करेगा. पुजारी बताते हैं कि हजारों वर्ष पहले भगवान वरुण की भविष्यवाणी से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जिस बालक का जन्म हुआ वह सिंध प्रांत के नसरपुर गांव के ठाकुर रतन राय के घर जन्म लिया, जिनकी माता का नाम देवकी था. आगे चलकर इस बालक का नाम उदय चंद हुआ.

कैसे पड़ा झूलेलाल नाम: पुजारी संत रविदास ने बताया कि जब बालक का जन्म हुआ, तो यह सूचना मिरख बादशाह को भी मिली. वह बालक का अंत करने उसके घर पहुंचा, इस दौरान बालक जिस पालने में झूल रहा था वह गायब हो गया. बादशाह ने सैनिकों को बच्चे की तलाश में लगाया. तभी चमत्कार हुआ और बलाक मिरख बादशाह के दरबार में पहुंच गया और दिव्य शक्ति से भरे बालक ने उसे अपने श्रद्धालुओं को परेशान न करने की हिदायत दी.

इससे बादशाह के हौसले पस्त हो गए. फिर सिंधी समाज के लोग चैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगे. पालने में बालक के झूलने के स्वरूप को ही उन्होंने भगवान झूलेलाल का नाम देते हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी. अब देश ही नहीं दुनिया के उन सभी जगहों पर यह पूजा होती है जहां पर सिंधी समाज के लोग रहते हैं.

उन्होंने बताया कि इस महोत्सव की शुरुआत 16 जुलाई को झूलेलाल मंदिर में कलश स्थापना से होती है. जिसमें भगवान की विशेष पूजा अर्चना, भजन संध्या और झांकी दर्शन जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. सिंधी समाज के अध्यक्ष दीवान चंद साधवानी ने बताया कि 25 अगस्त को सिंधी समाज भगवान झूलेलाल की भव्य शोभायात्रा निकालेगा. जो धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता की यह शोभायात्रा प्रतीक बनती है. बता दें कि गोरखपुर में सिंधियों की संख्या करीब ढाई हजार है. वहीं झूलेलाल के मंदिर 7 हैं.

ये भी पढ़ें: सिंधी समाज का बड़ा पर्व 16 से; 40 दिन के व्रत में 9 दिन होगी कठिन तपस्या, जानिए क्या है भगवान झूलेलाल के अवतरण की कहानी

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
SINDHI COMMUNITY CHALIHO FESTIVAL
CHALIHO FESTIVAL IN GORAKHPUR
WORSHIP OF LORD JHULELAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.