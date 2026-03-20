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झूलेलाल के जयकारों से गूंजा बूंदी: चेटीचंड पर निकली वाहन रैली, पग-पग पर स्वागत

बूंदी: सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव चेटीचंड पूरे राजस्थान में धार्मिक भक्तिभाव के साथ मनाया गया. इस मौके पर शुक्रवार को बूंदी शहर आस्था, उत्साह और उल्लास के रंग में रंगा नजर आया. सिंधी पंचायत के तत्वावधान में निकाली गई भव्य वाहन रैली ने पूरे शहर का माहौल भक्तिमय और उत्सवपूर्ण बना दिया. रैली का जगह-जगह भव्य स्वागत हुआ.

सिंधी समाज के प्रवक्ता महेश चांदवानी ने बताया कि रैली की शुरुआत गुरुनानक कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर से पूजा-अर्चना के साथ हुई. श्रद्धालुओं ने भगवान झूलेलाल की आरती उतारी. इसके बाद सजी-धजी वाहनों की लंबी कतार शहर की सड़कों पर निकली, जिसमें सिंधी समाज के महिला-पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए. रंग-बिरंगे परिधानों और भक्ति से सराबोर चेहरों ने पूरे माहौल को जीवंत कर दिया. रैली में युवाओं में उत्साह देखने को मिला. युवाओं की टीम डीजे की धुनों पर नाचते-गाते आगे बढ़ रही थीं. "झूलेलाल बेड़ा पार" के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा. जगह-जगह स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया, जिससे सामाजिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली.