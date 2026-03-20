झूलेलाल के जयकारों से गूंजा बूंदी: चेटीचंड पर निकली वाहन रैली, पग-पग पर स्वागत
सिंधी समाज का पर्व चेटीचंड पूरे राजस्थान में हर्षोल्लास से मनाया गया. बूंदी सहित कई शहरों में रैलियां निकाली गई.
Published : March 20, 2026 at 2:35 PM IST
बूंदी: सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव चेटीचंड पूरे राजस्थान में धार्मिक भक्तिभाव के साथ मनाया गया. इस मौके पर शुक्रवार को बूंदी शहर आस्था, उत्साह और उल्लास के रंग में रंगा नजर आया. सिंधी पंचायत के तत्वावधान में निकाली गई भव्य वाहन रैली ने पूरे शहर का माहौल भक्तिमय और उत्सवपूर्ण बना दिया. रैली का जगह-जगह भव्य स्वागत हुआ.
सिंधी समाज के प्रवक्ता महेश चांदवानी ने बताया कि रैली की शुरुआत गुरुनानक कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर से पूजा-अर्चना के साथ हुई. श्रद्धालुओं ने भगवान झूलेलाल की आरती उतारी. इसके बाद सजी-धजी वाहनों की लंबी कतार शहर की सड़कों पर निकली, जिसमें सिंधी समाज के महिला-पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए. रंग-बिरंगे परिधानों और भक्ति से सराबोर चेहरों ने पूरे माहौल को जीवंत कर दिया. रैली में युवाओं में उत्साह देखने को मिला. युवाओं की टीम डीजे की धुनों पर नाचते-गाते आगे बढ़ रही थीं. "झूलेलाल बेड़ा पार" के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा. जगह-जगह स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया, जिससे सामाजिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिली.
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सिंधी समाज के प्रतिनिधि मुकेश जयसिंघानी ने बताया कि यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों - लंका गेट रोड, सूर्य मिश्रण चौराहा, सब्जी मंडी रोड, चौगान गेट, चौगान बाजार, सदर बाजार, पुरानी कोतवाली, तिलक चौक और नाहर का चौहाटा से होते हुए बालचंद पाड़ा स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई. रैली के समापन पर मंदिर परिसर में समाज के प्रमुख लोगों द्वारा भगवान झूलेलाल की विशेष पूजा-अर्चना की गई. श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर एक-दूसरे को चेटीचंड की शुभकामनाएं दीं. पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी देखे गए.