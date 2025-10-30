आराध्य देव पर अभद्र टिप्पणी को लेकर सिंधी और अग्रवाल समाज का कोरबा में प्रदर्शन, अमित बघेल के खिलाफ FIR की मांग
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ समाज के लोगों का आक्रोश
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2025 at 9:02 PM IST
कोरबा: छत्तीसगढ़ में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ कई समाज लामबंद हो गए हैं.अग्रवाल समाज के आराध्य महाराजा अग्रसेन और सिंधी समाज के आराध्य वरुण देव साईं झूलेलाल की मूर्ति को लेकर किए आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ कोरबा में भी प्रदर्शन हुआ. जिले के कोतवाली में गुरुवार को अग्रवाल और सिंधी समाज ने थाना परिसर में ही धरना दिया. नारेबाजी करते हुए अमित बघेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पुलिस से की गई है. समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है.
यहां से शुरू हुआ था विवाद: रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित किए जाने की घटना के बाद जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान अमित बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया में अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्यों पर टिप्पणी की थी. इससे दोनों समाजों में आक्रोश है. इस विवाद के बाद जिले के सिटी कोतवाली और कटघोरा क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया.
कटघोरा में भी प्रदर्शन: कटघोरा नगर में अग्रवाल और सिंधी समाज के सैकड़ों लोग अग्रसेन भवन में एकत्रित हुए और वहां से रैली निकालते हुए मुख्य मार्ग से कटघोरा थाना परिसर पहुंचे. समाज के प्रतिनिधियों ने थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी को ज्ञापन सौंपा और अमित बघेल के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसी भी समाज के आराध्य देवता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.
अवध टिप्पणी के खिलाफ FIR हो: पूज्य सिंधी पंचायत के उपाध्यक्ष अशोक चावालानी ने कहा कि अमित बघेल ने कुछ दिन पूर्व सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के खिलाफ गंदी-गंदी टिप्पणी की है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल के खिलाफ भी गंदी टिप्पणी की है.
हम लोग आज सिंधी समाज, अग्रबंधु कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाने आए हैं. हम तब तक चुप नहीं रहेंगे, जब तक उसे कड़ी से कड़ी सजा न मिले.- अशोक चावालानी, पूज्य सिंधी पंचायत के उपाध्यक्ष
एसपी से आश्वासन मिला: अग्रवाल सभा कोरबा के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि, अमित बघेल ना सिर्फ आराध्य देव बल्कि हमारे आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर अभद्र टिप्पणी की है. अपमानजनक बातें कही गई है. उसके बाद उन्होंने इस टिप्पणी को मीडिया में प्रसारित भी किया. SP से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश में हर जगह FIR हो रही है, उसी प्रकार कोरबा में भी होगी.