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बागपत के सिनौली की ऐतिहासिक कहानी: 4000 साल पुराने रहस्य; तांबे के रथ, ताबूत और दुर्लभ हथियारों का खजाना

सिनौली पुरातात्विक स्थल का हाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत के पास स्थित सिनौली गांव भारतीय पुरातत्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. करीब चार हजार साल पुराने माने जाने वाले इस पुरास्थल से मानव कंकाल, तांबे की तलवारें, आभूषण, ताबूत और रथ जैसे ढांचों के अवशेष मिले हैं. खास तौर पर वर्ष 2018-19 में हुई खुदाई के दौरान मिले तीन रथ जैसे ढांचों ने देशभर में लोगों और इतिहासकारों का ध्यान खींचा.

लेकिन इन दुर्लभ खोजों के बावजूद पुरावशेषों के संरक्षण, स्थानीय संग्रहालय की स्थापना, आगे की खुदाई और किसानों के मुआवजे से जुड़े सवाल अब भी अहम बने हुए हैं.