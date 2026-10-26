बागपत के सिनौली की ऐतिहासिक कहानी: 4000 साल पुराने रहस्य; तांबे के रथ, ताबूत और दुर्लभ हथियारों का खजाना
बागपत के सिनौली पुरातात्विक स्थल से 4000 साल पुराने तांबे के रथ, हथियार और ताबूत मिले हैं. पेश है संवाददाता जावेद अल्वी की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 4:46 PM IST
बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत के पास स्थित सिनौली गांव भारतीय पुरातत्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. करीब चार हजार साल पुराने माने जाने वाले इस पुरास्थल से मानव कंकाल, तांबे की तलवारें, आभूषण, ताबूत और रथ जैसे ढांचों के अवशेष मिले हैं. खास तौर पर वर्ष 2018-19 में हुई खुदाई के दौरान मिले तीन रथ जैसे ढांचों ने देशभर में लोगों और इतिहासकारों का ध्यान खींचा.
लेकिन इन दुर्लभ खोजों के बावजूद पुरावशेषों के संरक्षण, स्थानीय संग्रहालय की स्थापना, आगे की खुदाई और किसानों के मुआवजे से जुड़े सवाल अब भी अहम बने हुए हैं.
खेतों में मिले प्राचीन अवशेषों से शुरू हुई सिनौली की कहानी: सिनौली का पुरातात्विक महत्व उस समय सामने आया, जब कृषि भूमि को समतल करने के दौरान प्राचीन मिट्टी के बर्तन और मानव अवशेष मिलने की जानकारी मिली. शहजाद राय शोध संस्थान के निदेशक डॉ. अमित राय जैन और तत्कालीन एसडीएम मानवेंद्र सिंह से जुड़ी इस घटना के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने यहां खुदाई शुरू की. वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान हुई शुरुआती खुदाई में बड़ी संख्या में कब्रें और प्राचीन वस्तुएं मिलीं. वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉ. डीवी शर्मा के नेतृत्व में हुए इस काम ने सिनौली को एक महत्वपूर्ण प्राचीन शवाधान स्थल के रूप में पहचान दिलाई.
कब्रों में मिले कंकाल, हथियार और आभूषण: शुरुआती खुदाई में सौ से अधिक कब्रें मिलने की जानकारी सामने आई थी. इनसे 170 से ज्यादा मानव कंकालों के साथ मिट्टी के पात्र, तांबे की एंटीना तलवारें, सोने और तांबे के आभूषण तथा अर्धकीमती पत्थरों के मनके मिले. कुछ कब्रों में मानव कंकाल नहीं मिले, लेकिन वहां दफन सामग्री व्यवस्थित रूप से रखी गई थी. इन खोजों से संकेत मिलता है कि उस समय मृतकों के साथ वस्तुएं रखने की परंपरा थी, हालांकि इसके पीछे की मान्यताओं और सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है.
वर्ष 2018-19 की खुदाई में मिले रथ जैसे ढांचे: सिनौली में वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान हुई खुदाई ने इस स्थल को एक बार फिर चर्चा में ला दिया. इस चरण में तांबे की चादरों से सजाए गए लकड़ी के ढांचों के अवशेष मिले, जिन्हें रथ जैसे वाहनों के रूप में पहचाना गया. इनके अलावा विशिष्ट ताबूत, तलवारें, ढाल, दर्पण, कंघी, आभूषण और अन्य पुरावशेष भी सामने आए. इन खोजों ने प्राचीन समाज की तकनीक, धातुकर्म, शिल्पकला और दफन परंपराओं के अध्ययन के लिए नई संभावनाएं खोलीं.
रथ, ताबूत और हथियार क्या बताते हैं: सिनौली के रथ जैसे ढांचे इस स्थल की सबसे चर्चित खोजों में शामिल हैं. इनसे जुड़े लकड़ी के हिस्सों पर तांबे की सजावटी चादरों के अवशेष मिले हैं, जबकि पहियों, धुरी और जोड़ने वाली संरचना का अध्ययन प्राचीन परिवहन तकनीक को समझने में मदद कर सकता है. वर्ष 2024 में प्रकाशित एक शोधपत्र में तीन पूर्ण आकार के रथों का विवरण दिया गया है. हालांकि, इन ढांचों की सटीक प्रकृति और उनके इस्तेमाल को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों और वैज्ञानिक अध्ययनों को ध्यान में रखना जरूरी है.
तांबे से सजे ताबूत और प्राचीन धातुकर्म के प्रमाण: कुछ कब्रों में चार पैरों वाले ताबूत मिले, जिन पर तांबे की सजावट की गई थी. एक ताबूत के ढक्कन पर मानव आकृतियों जैसी सजावट का उल्लेख भी शोध में मिलता है. तांबे की एंटीना तलवारें, म्यान, ढाल और दूसरे उपकरण उस समय धातु को आकार देने तथा उससे उपयोगी और सजावटी वस्तुएं बनाने की तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं. वहीं, मिट्टी के बर्तन, सोने के आभूषण, तांबे के कंगन और अर्धकीमती पत्थरों के मनके उस समाज की जीवनशैली और दफन परंपराओं को समझने में मदद करते हैं.
सिनौली कितना पुराना है: सिनौली के प्रमुख पुरातात्विक अवशेषों को सामान्यतः लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है. इस हिसाब से यहां मिली प्रमुख सामग्री करीब चार हजार साल पुरानी हो सकती है. वर्ष 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन में रेडियोकार्बन डेटिंग और समस्थानिक विश्लेषण के आधार पर यहां की पुरातात्विक सामग्री की जांच की गई. शोध में सिनौली को गेरुए रंग के मृद्भांड (Ochre Coloured Pottery-OCP) और कॉपर होर्ड संस्कृति से संबंधित माना गया है, हालांकि इन निष्कर्षों की व्याख्या वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ही की जानी चाहिए.
राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्थल, लेकिन संरक्षण की चुनौतियां: सिनौली की खोजों के महत्व को देखते हुए वर्ष 2022 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किए जाने की जानकारी सामने आई. किसी स्थल को संरक्षित घोषित करना उसकी सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ जमीन की स्पष्ट सीमा तय करना, नियमित निगरानी और वैज्ञानिक संरक्षण भी जरूरी है. स्थानीय स्तर पर लोगों को इस स्थल के इतिहास और पुरातात्विक महत्व की जानकारी देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए. सवाल यह है कि सिनौली की ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण के साथ-साथ शोध और जन-जागरूकता के प्रयास किस स्तर पर आगे बढ़े हैं.
28.75 हेक्टेयर से 28.50 हेक्टेयर तक, जमीन के रकबे पर सवाल: सिनौली के संरक्षित क्षेत्र को लेकर जमीन के रकबे और उसके स्वामित्व का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है. वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट में 28.75 हेक्टेयर क्षेत्र का उल्लेख किया गया था, जबकि वर्ष 2022 की दूसरी रिपोर्ट में 28.6 हेक्टेयर जमीन संरक्षित घोषित होने की जानकारी दी गई. अक्टूबर 2026 में एएसआई की ओर से 28.50 हेक्टेयर कृषि भूमि अधिग्रहित किए जाने का भी उल्लेख सामने आया है. इन आंकड़ों में अंतर को समझने के लिए अधिसूचना, राजस्व अभिलेख और अधिग्रहण से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी है, ताकि संरक्षित क्षेत्र की वास्तविक सीमा स्पष्ट हो सके.
खुदाई में मिले पुरावशेष कहां रखे गए हैं: सिनौली से मिले पुरावशेषों के संरक्षण और स्थानांतरण का सवाल भी उठता रहा है. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 में एएसआई के भारतीय पुरातत्व संस्थान ने यहां खुदाई की थी. रिपोर्ट में बताया गया कि खुदाई से मिले बहुमूल्य पुरावशेषों को पहले दिल्ली के लालकिले और बाद में ग्रेटर नोएडा स्थित नए कार्यालय में स्थानांतरित किया गया. सीएजी ने पुरावशेषों के स्थानांतरण के लिए स्पष्ट नीति और मानकों की कमी का मुद्दा भी दर्ज किया था.
रथ और ताबूत जैसे अवशेषों का वैज्ञानिक संरक्षण जरूरी: ASI ने दिसंबर 2020 में अपने जवाब में कहा था कि पुरावशेषों को स्थानांतरित करते समय उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है. हालांकि, रथ जैसे ढांचों, ताबूतों, धातु के हथियारों और मानव अवशेषों के लिए संरक्षण की प्रक्रिया का विवरण भी महत्वपूर्ण है. नमी, तापमान में बदलाव, धातु में जंग और जैविक क्षरण से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है. वर्ष 2025 में एएसआई के आधिकारिक सोशल मीडिया विवरण में सिनौली के एक रथ के वैज्ञानिक संरक्षण की प्रक्रिया की जानकारी दी गई थी, जो इस दिशा में किए जा रहे काम का संकेत है.
बागपत में संग्रहालय बनाने की मांग: सिनौली से मिले पुरावशेषों को स्थानीय स्तर पर देखने और समझने की सुविधा देने के लिए बागपत में संग्रहालय बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है. 18 मई 2026 को सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने जिले में संग्रहालय स्थापित करने के संबंध में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय को प्रस्ताव दिए जाने की जानकारी दी थी. इस प्रस्ताव के तहत सिनौली समेत जिले के अन्य पुरास्थलों से मिली धरोहरों को एक स्थान पर संरक्षित करने की संभावना भी सामने आई थी. हालांकि, संग्रहालय की मंजूरी, निर्माण और उसे शुरू करने की समयसीमा को लेकर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है.
इतिहासकार बोले- संग्रहालय केवल पर्यटन तक सीमित न रहे: शहजाद राय शोध संस्थान के निदेशक और वरिष्ठ इतिहासकार डॉ. अमित राय जैन का कहना है कि संग्रहालय का उद्देश्य केवल पर्यटकों को आकर्षित करना नहीं होना चाहिए. वहां खुदाई में मिले पुरावशेषों के साथ उनके वैज्ञानिक परीक्षण, कब्रों की संरचना और संरक्षण की प्रक्रिया की जानकारी भी प्रदर्शित की जा सकती है. विशेषज्ञों के अलग-अलग मतों को सामने रखने से शोधार्थियों और आम लोगों को सिनौली के इतिहास को प्रमाणों के आधार पर समझने का अवसर मिलेगा. स्थानीय संग्रहालय बनने से क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को बढ़ावा मिल सकता है और नई पीढ़ी को अपनी पुरातात्विक विरासत के बारे में जानने का अवसर मिलेगा.
क्या सिनौली में दोबारा खुदाई होगी: सिनौली में आगे उत्खनन की मांग भी महत्वपूर्ण है. अब तक हुई खुदाई से इस स्थल के पुरातात्विक महत्व के कई पहलू सामने आए हैं, लेकिन इसके बड़े हिस्से का अध्ययन अभी बाकी होने की संभावना जताई जाती रही है. नए उत्खनन से पुरानी बस्तियों, दफन परंपराओं और उस समय के सामाजिक जीवन से जुड़े और प्रमाण मिल सकते हैं. हालांकि, किसी भी नई खुदाई से पहले वैज्ञानिक योजना, पुरावशेषों के संरक्षण की व्यवस्था और संबंधित एजेंसियों की मंजूरी जरूरी होगी.
किसानों के मुआवजे का मुद्दा भी अहम: संरक्षित क्षेत्र की सीमा और खुदाई से जुड़े मामलों में किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती. स्थानीय किसान श्रीराम शर्मा प्रभास सहित कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें एएसआई से निर्धारित मुआवजा नहीं मिला है और वे इस संबंध में कई बार पत्राचार तथा शिकायत कर चुके हैं. किसानों के इन दावों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों के जवाब, राजस्व अभिलेख और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी है. इससे यह पता चल सकेगा कि किन किसानों का मुआवजा लंबित है और किन मामलों में भुगतान किया जा चुका है.
कानून में मुआवजे का प्रावधान, भुगतान की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी: प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 27 में कानून के तहत की गई खुदाई या कार्रवाई से जमीन के मालिक अथवा कब्जाधारी को हुए नुकसान या लाभ में कमी के लिए मुआवजे का प्रावधान है. ऐसे में सिनौली के किसानों के दावों की जांच और उनके निस्तारण की स्थिति सार्वजनिक होना जरूरी है. संबंधित किसानों को कितना मुआवजा तय किया गया, कितना भुगतान हुआ और कितने मामले अब भी लंबित हैं, इसका दस्तावेजी विवरण सामने आना चाहिए. सिनौली की विरासत का संरक्षण तभी अधिक प्रभावी होगा, जब पुरातात्विक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ स्थानीय लोगों के अधिकारों और हितों का भी ध्यान रखा जाए.
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