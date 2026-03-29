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Bihar 10th Result 2026 : जमुई के सिमुलतला विद्यालय का फिर दिखा जलवा, पुष्पांजलि ने बरकरार रखा दबदबा

सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी बिहार मैट्रिक 2026 में स्टेट टॉपर बनीं, जिससे संस्थान ने फिर अपना दबदबा साबित किया. पढ़ें-

सिमुलतला की पुष्पांजलि बनीं स्टेट टॉपर
सिमुलतला आवासीय विद्यालय की पुष्पांजलि बनीं स्टेट टॉपर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 3:38 PM IST

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जमुई : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा घोषित 2026 के मैट्रिक परीक्षा परिणाम में एक बार फिर जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने अपना परचम लहराया है. मुख्यमंत्री नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे इस विद्यालय ने इस बार सीधे राज्य टॉपर देकर अपनी पुरानी पहचान को मजबूती से स्थापित किया है.

सिमुलतला की पुष्पांजलि बनीं स्टेट टॉपर : जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी ने बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है. पुष्पांजलि मूल रूप से बांका जिले के गोपालपुर गांव की रहने वाली हैं. उनके पिता सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं, जबकि मां गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी, जिसका परिणाम आज पूरे राज्य के सामने है.

सिमुलतला की पुष्पांजलि बनीं स्टेट टॉपर
सिमुलतला की पुष्पांजलि बनीं स्टेट टॉपर (ETV Bharat)

'मुझे साइंटिस्ट बनना है' : पुष्पांजलि ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि जब 5th क्लास में पहुंची तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बारे में सुना, उस समय लोग इस विद्यालय को टॉपर की फैक्ट्री कहने लगे थे. मेरे मन में भी ख्याल आया मुझे 'टॉपर की फैक्ट्री' में पढ़ना है, टॉपर बनना है. मैने दाखिले के लिऐ इंट्रेन्स एग्जाम दिया और सफल हुई' जो सपना देखा था आज पूरा हुआ. आगे भी और लगन से तैयारी करूंगी मुझे साइंटिस्ट बनना है.

''मुझे साइंटिस्ट बनना है, पिता शिक्षक हैं. मेरी दो बड़ी बहनें और एक भाई है. घर पर ही शुरूआती पढ़ाई का माहौल मिला. एक से पांचवीं तक की पढ़ाई मध्य विद्यालय भगवानपुर जहां पिता जी टीचर हैं, वहां से पूरी की. घर पर रहकर ही पढ़ाई करती थी.''- पुष्पांजलि कुमारी, स्टेट टॉपर, 10th बोर्ड

टॉप टेन में सिमुलतला का दबदबा बरकरार : इस वर्ष केवल टॉपर ही नहीं, बल्कि इसी विद्यालय के अभिनव कुमार ने छठा और सुरभि कुमारी ने दसवां स्थान हासिल कर सिमुलतला की शैक्षणिक गुणवत्ता को एक बार फिर साबित किया है. इससे यह साफ है कि यह सफलता किसी एक छात्र तक सीमित नहीं बल्कि संस्थान की मजबूत तैयारी प्रणाली का परिणाम है.

सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई
सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई (ETV Bharat)

'टॉपर की फैक्ट्री' की छवि फिर मजबूत : सिमुलतला आवासीय विद्यालय को वर्षों से 'टॉपर की फैक्ट्री' कहा जाता रहा है. वर्ष 2015 में यहां के 30 छात्रों ने टॉप टेन में जगह बनाई थी, जबकि 2016 में यह संख्या बढ़कर 42 हो गई थी. लगातार शानदार प्रदर्शन के कारण यह विद्यालय बिहार में गुणवत्ता शिक्षा का प्रतीक बन गया.

कैसे रहे हैं सिमुलतला स्कूल के पिछले प्रदर्शन : हालांकि, बीच के वर्षों में प्रदर्शन में गिरावट भी देखने को मिली. 2019 में 16 छात्र टॉप टेन में पहुंचे, 2020 में यह संख्या घटकर 6 रह गई. 2022 में केवल 5 छात्र ही टॉप टेन में स्थान बना सके, जबकि 2024 में विद्यालय का कोई भी छात्र टॉप टेन में नहीं पहुंच पाया था. ऐसे में 2026 का यह परिणाम विद्यालय के लिए वापसी का संकेत माना जा रहा है.

गुरुकुल पद्धति और कड़ी अनुशासन की ताकत : साल 2010 में स्थापित सिमुलतला आवासीय विद्यालय की नींव खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखी थी. यह संस्थान गुरुकुल पद्धति पर आधारित है, जहां कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा दी जाती है.

झारखंड से अलग होने के बाद नेतरहाट और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान बिहार से बाहर चले गए थे. इसी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से सिमुलतला विद्यालय की स्थापना की गई थी.

मिशन मोड में तैयारी करते हैं छात्र : विद्यालय के छात्र-छात्राओं के अनुसार यहां पढ़ाई केवल बोर्ड परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शुरुआत से ही प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयारी कराई जाती है. छात्र बताते हैं कि वे लगातार मिशन मोड में पढ़ाई करते हैं, जिससे उन्हें हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है.

2026 में बड़ी संख्या में छात्रों ने दी परीक्षा : विद्यालय प्रशासन के अनुसार इस वर्ष मैट्रिक में 104 छात्रों (54 छात्र और 50 छात्राएं) ने परीक्षा दी, जबकि इंटर में 85 विद्यार्थियों ने भाग लिया. परिणाम आने के बाद विद्यालय परिसर में जश्न का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

पुष्पांजलि ने किया साबित : बीते कुछ वर्षों में गिरते प्रदर्शन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच 2026 का परिणाम सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए मजबूत जवाब बनकर सामने आया है. एक बार फिर यह साबित हुआ है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन, अनुशासन और मेहनत के दम पर यह संस्थान 'टॉपर की फैक्ट्री' की अपनी पहचान को कायम रखने में सक्षम है.

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