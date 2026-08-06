सिम्स में पहली बार 78 वर्षीय महिला मरीज के अंडाशय कैंसर ट्यूमर की सफल सर्जरी
सिम्स बिलासपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने एक जटिल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 8:17 PM IST
बिलासपुर: सिम्स (Chhattisgarh Institute of Medical Science) बिलासपुर के डॉक्टरों की टीम ने एक जटिल ऑपरेशन कर 78 साल की महिला मरीज को नई जिंदगी दी है. दर्रीघाट निवासी मरीज पिछले 5-6 महीनों से पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द और पेट में तेजी से बढ़ रही बड़ी गांठ से पीड़ित थीं.
अंडाशय कैंसर ट्यूमर की सफल सर्जरी
महिला को निजी अस्पताल में जांच के बाद इलाज के लिए करीब 2 से 3 लाख रुपये तक का खर्च बताया गया. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से परिजन परेशान थे. इसके बाद मरीज को CIMS बिलासपुर लाया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों ने टेस्ट के बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका इलाज और ऑपरेशन निःशुल्क किया.
CIMS के डॉक्टरों के मुताबिक सोनोग्राफी से पता चला कि मरीज रजोनिवृत्ति के बाद की अवस्था में थीं और उनके बाएं अंडाशय में लगभग 15×12×10 सेंटीमीटर आकार और लगभग 1 किलोग्राम वजन का कैंसरयुक्त ट्यूमर विकसित हो चुका था. ट्यूमर के बड़े आकार के कारण आसपास के महत्वपूर्ण अंगों पर दबाव पड़ रहा था.
सिम्स बिलासपुर में सफल सर्जरी
सिम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम ने 3 अगस्त को महिला का सफल ऑपरेशन किया. सिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने बताया कि इतने बड़े अंडाशय ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, आंत जैसे महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंचने की संभावना बनी रहती है. विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए ट्यूमर को सुरक्षित रूप से निकालकर मरीज को नया जीवन दिया.
सिम्स के डॉ. रमणेश मूर्ति ने कहा कि रजोनिवृत्ति के बाद इस आकार का अंडाशय कैंसर ट्यूमर दुर्लभ और उच्च जोखिम वाली स्थिति होती है. सिम्स में उपलब्ध आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की दक्षता के कारण यह ऑपरेशन संभव हो पाया.
सिम्स के डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति अच्छी है. डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है. मरीज के परिजनों ने भी नई जिंदगी देने के लिए डॉक्टर्स की टीम का आभार जताया है.
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