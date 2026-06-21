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धनबाद की सिमरन ने BPSC में हासिल की सफलता, बनीं वेलफेयर ऑफिसर

धनबाद: झरिया की रहने वाली सिमरन ने BPSC परीक्षा में सफलता हासिल करके जिला का नाम रोशन किया है. सिमरन को 1997वीं रैंक मिली है और उनका चयन एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर हुआ है. एक साधारण परिवार से आने वाली सिमरन अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और पूरे परिवार को देती हैं.

सिमरन ने हासिल की BPSC परीक्षा में 1997वीं रैंक

धनबाद के झरिया स्थित बोर्रागढ़ की रहने वाली सिमरन ने कठिन मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर BPSC परीक्षा में 1997वीं रैंक हासिल कर एसएसटी वेलफेयर ऑफिसर का पद प्राप्त किया है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ-साथ पूरे इलाके में खुशी का माहौल है. सिमरन के पिता अमरेंद्र सिंह, इलेक्ट्रॉनिक तराजू की सेल्स और सर्विसिंग का काम करते हैं. परिवार मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिला के तारापुर का रहने वाला है. सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी.

सिमरन ने BPSC में हासिल की 1997वीं रैंक (Etv Bharat)

12वीं के बाद सिविल सेवा में जाने का बना लिया था लक्ष्य

सिमरन बताती हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा झरिया के किड्स गार्डन स्कूल से पूरी की. 12वीं में अच्छे अंक आने के बाद ही उन्होंने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय कर लिया था. 2023 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने पूरी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी.

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