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मोहन यादव ने ओंकारेश्वर के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 160 करोड़ से बदलेगी मंदिर की सूरत

सीएम मोहन यादव ने ओंकारेश्वर में करोड़ों की लागत के विकास कार्यों को दी मंजूरी, सिंहस्थ-2028 के मद्देनजर अस्पताल सहित कई भवनों का होगा निर्माण.

Omkareshwar Jyotirlinga temple
करोड़ों की परियोजनाओं को मिली मंजूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 10:59 PM IST

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ओंकारेश्वर: सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत ओंकारेश्वर और बड़वाह क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को मंजूरी मिली है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री मंडलीय समिति की बैठक में ओंकारेश्वर से जुड़े करोड़ों रुपये के निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई. मुख्यमंत्री ने सभी कार्य समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि सिंहस्थ-2028 के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.

करोड़ों की परियोजनाओं को मिली मंजूरी

बैठक में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में 160 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्य, नगर परिषद क्षेत्र में 12.63 करोड़ रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण, ओंकारेश्वर रोड-सनावद मार्ग पर 9.23 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे ओवरब्रिज, 24.99 करोड़ रुपये की लागत से मल्टीलेवल पार्किंग, फूड कोर्ट, टॉयलेट एवं प्रशासनिक भवन निर्माण सहित कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.

सीएम मोहन यादव ने ओंकारेश्वर के लिए खोला सौगातों का पिटारा (ETV Bharat)

सर्वसुविधायुक्त अस्पताल और हेलीपैड बनेगा

इसके अलावा बैरिक एवं प्रशिक्षण हॉल निर्माण, अस्पताल एवं स्टाफ क्वार्टर, कुबेर भंडारी क्षेत्र में तीन मंजिला पार्किंग तथा अस्पताल भवन उन्नयन जैसे कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ओंकारेश्वर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल और नए हेलीपैड के निर्माण के निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और एयर एम्बुलेंस संचालन के लिए यह सुविधाएं अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगी. सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका लाभ मिलेगा.

Omkareshwar Hospital built
ज्योतिर्लिंग मंदिर की 160 करोड़ से बदलेगी सूरत (ETV Bharat)

ओंकारेश्वर-बड़वाह विकास प्राधिकरण बनेगा

मुख्यमंत्री ने बड़वाह, ओंकारेश्वर और खेड़ीघाट क्षेत्र में होने वाले विकास एवं निर्माण कार्यों के बेहतर समन्वय के लिए पृथक प्राधिकरण गठित करने के निर्देश दिए. इससे खंडवा और खरगोन जिलों में चल रही विकास गतिविधियों को गति मिलेगी तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित होगा.

वैकल्पिक मार्ग विकसित करने पर जोर

बैठक में ओंकारेश्वर में बढ़ती श्रद्धालु संख्या और सिंहस्थ के दौरान संभावित यातायात दबाव को देखते हुए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने के निर्देश भी दिए गए. इससे तीर्थनगरी में आवागमन सुगम होगा और श्रद्धालुओं को जाम की समस्या से राहत मिलेगी. ओंकारेश्वर में स्वीकृत ये विकास कार्य तीर्थनगरी की आधारभूत संरचना को मजबूत करेंगे और भविष्य में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा प्रदान करेंगे.

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