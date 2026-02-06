ETV Bharat / state

मेडिकल दुकान में चोरी का खुलासा, सिमगा थाना पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पकड़ा, 77 हजार कैश बरामद

सिमगा मेडिकल दुकान से 90 हजार रुपये चोरी की वारदात 31 जनवरी की रात हुई थी. इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है.

Simga medical shop theft
चोरी की वारदात 31 जनवरी की रात हुई थी. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार: जिले के सिमगा थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है. जयस्तंभ चौक स्थित हाजी मेडिकल स्टोर्स से 31 जनवरी 2026 की रात से 1 फरवरी 2026 की बीच 90 हजार रुपए कैश चोरी हुए. दुकान खोलने पर मालिक मोहम्मद स्वरूप मेमन ने देखा कि काउंटर में रखी पूरी रकम गायब थी. दुकान में किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं थी, जिससे पता चला कि चोरी योजना बनाकर की गई थी.

पुलिस ने मामला दर्ज किया

थाना सिमगा में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई और अपराध दर्ज कर जांच शुरू हुई. पुलिस ने सबसे पहले दुकान और आसपास का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाली. फुटेज में एक युवक संदिग्ध नजर आया. मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस को पता चला कि युवक जयस्तंभ चौक में बढ़ई का काम कर रहा था.

Simga medical shop theft
मेडिकल दुकान में चोरी का खुलासा, 77 हजार कैश बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

पुलिस ने 18 साल के तामेश्वर साहू को हिरासत में लिया. वह शिवनी गांव जिला रायपुर का रहने वाला है. पूछताछ में उसने चोरी की घटना कबूल कर ली. उसने बताया कि काम के दौरान उसने देखा कि मालिक रात में पैसे काउंटर में रखते हैं और इसी का फायदा उठाकर चोरी की.

कैसे हुई चोरी

आरोपी ने काम करते हुए दुकान की गतिविधियां और सुरक्षा व्यवस्था देखी, रात में बांस की बल्ली का सहारा लेकर दुकान में घुसा और पैसे चोरी कर भाग गया. चोरी की रकम में से 77,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए. बाकी का कुछ हिस्सा आरोपी ने व्यक्तिगत खर्चों में खर्च कर दिया था.

व्यापारियों ने की सराहना

सिमगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा. स्थानीय व्यापारी और नागरिकों ने इसकी सराहना की. व्यापारी मांग कर रहे हैं कि रात में गश्त बढ़ाई जाए और सीसीटीवी की निगरानी मजबूत हो. आरोपी को 5 फरवरी 2026 को न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले कहीं अन्य चोरी में तो शामिल नहीं रहा.

नागरिकों के लिए चेतावनी

पुलिस ने कहा कि नकद राशि सुरक्षित रखें, सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम लगाएं और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत थाने दें.

चोरों ने तोड़ा घर का ताला, 25 लाख की चोरी की वारदात को दिया अंजाम
पंडरिया में जैन मंदिर में बड़ी चोरी, थाना से महज 50 मीटर दूर वारदात, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
बस्तर में चोरों का आतंक, बिग थीफ गैंग के होने की आशंका, पुलिस ने तेज की तफ्तीश

TAGGED:

SHOP THEFT CASE
SIMGA POLICE
मेडिकल दुकान में चोरी
सिमगा थाना पुलिस
SIMGA MEDICAL SHOP THEFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.