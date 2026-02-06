ETV Bharat / state

मेडिकल दुकान में चोरी का खुलासा, सिमगा थाना पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पकड़ा, 77 हजार कैश बरामद

चोरी की वारदात 31 जनवरी की रात हुई थी. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

थाना सिमगा में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई और अपराध दर्ज कर जांच शुरू हुई. पुलिस ने सबसे पहले दुकान और आसपास का निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाली. फुटेज में एक युवक संदिग्ध नजर आया. मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस को पता चला कि युवक जयस्तंभ चौक में बढ़ई का काम कर रहा था.

बलौदाबाजार: जिले के सिमगा थाना पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया है. जयस्तंभ चौक स्थित हाजी मेडिकल स्टोर्स से 31 जनवरी 2026 की रात से 1 फरवरी 2026 की बीच 90 हजार रुपए कैश चोरी हुए. दुकान खोलने पर मालिक मोहम्मद स्वरूप मेमन ने देखा कि काउंटर में रखी पूरी रकम गायब थी. दुकान में किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं थी, जिससे पता चला कि चोरी योजना बनाकर की गई थी.

मेडिकल दुकान में चोरी का खुलासा, 77 हजार कैश बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

पुलिस ने 18 साल के तामेश्वर साहू को हिरासत में लिया. वह शिवनी गांव जिला रायपुर का रहने वाला है. पूछताछ में उसने चोरी की घटना कबूल कर ली. उसने बताया कि काम के दौरान उसने देखा कि मालिक रात में पैसे काउंटर में रखते हैं और इसी का फायदा उठाकर चोरी की.

कैसे हुई चोरी

आरोपी ने काम करते हुए दुकान की गतिविधियां और सुरक्षा व्यवस्था देखी, रात में बांस की बल्ली का सहारा लेकर दुकान में घुसा और पैसे चोरी कर भाग गया. चोरी की रकम में से 77,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए. बाकी का कुछ हिस्सा आरोपी ने व्यक्तिगत खर्चों में खर्च कर दिया था.

व्यापारियों ने की सराहना

सिमगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ा. स्थानीय व्यापारी और नागरिकों ने इसकी सराहना की. व्यापारी मांग कर रहे हैं कि रात में गश्त बढ़ाई जाए और सीसीटीवी की निगरानी मजबूत हो. आरोपी को 5 फरवरी 2026 को न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले कहीं अन्य चोरी में तो शामिल नहीं रहा.

नागरिकों के लिए चेतावनी

पुलिस ने कहा कि नकद राशि सुरक्षित रखें, सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम लगाएं और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत थाने दें.