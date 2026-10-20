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सिमडेगा पुलिस के हत्थे पढ़े 11 लोग, युवाओं को नशे के जाल में फंसाने वाला नेटवर्क बेनकाब!

सिमडेगा पुलिस के हत्थे पढ़े 11 लोग ( Etv Bharat )

सिमडेगा: ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ सिमडेगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केलाघाघ डैम के समीप बुधराटोली में छापेमारी करके 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. मौके से 8.3 ग्राम ब्राउन शुगर, 10 मोबाइल फोन, एक वजन मशीन, दो लाइटर और 150 पारदर्शी प्लास्टिक पाउच बरामद किए हैं.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में युवाओं को नशे की लत लगाकर उन्हें अवैध कारोबार से जोड़ने वाले नेटवर्क के संकेत मिले हैं. इन गिरफ्तार लोगों में सिमडेगा और गुमला के युवक शामिल हैं. वरीय पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर को मिली सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी की गई.