ETV Bharat / state

सिमडेगा पुलिस के हत्थे पढ़े 11 लोग, युवाओं को नशे के जाल में फंसाने वाला नेटवर्क बेनकाब!

सिमडेगा पुलिस ने ब्राउन शुगर के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Simdega Police Arrested 11 People
सिमडेगा पुलिस के हत्थे पढ़े 11 लोग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 20, 2026 at 6:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिमडेगा: ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ सिमडेगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केलाघाघ डैम के समीप बुधराटोली में छापेमारी करके 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. मौके से 8.3 ग्राम ब्राउन शुगर, 10 मोबाइल फोन, एक वजन मशीन, दो लाइटर और 150 पारदर्शी प्लास्टिक पाउच बरामद किए हैं.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में युवाओं को नशे की लत लगाकर उन्हें अवैध कारोबार से जोड़ने वाले नेटवर्क के संकेत मिले हैं. इन गिरफ्तार लोगों में सिमडेगा और गुमला के युवक शामिल हैं. वरीय पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर को मिली सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी की गई.

पुलिस की ब्राउन शुगर के खिलाफ कार्रवाई (Etv Bharat)

500 रुपये प्रति पुड़िया बेचते थे आरोपी

पूछताछ में सामने आया है कि कुछ आरोपी गुमला निवासी दीपक कुमार से करीब 3 हजार रुपये प्रति ग्राम की दर से ब्राउन शुगर खरीदते थे. इसके बाद इसे छोटी पुड़ियों में बांटकर 500 रुपये प्रति पुड़िया बेचने की बात सामने आई है. पुलिस इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों और आपूर्ति के स्रोत का पता लगा रही है.

मुफ्त में नशा कराकर युवाओं को फंसाने का आरोप

प्रारंभिक पूछताछ में ब्राउन शुगर के कारोबार का चिंताजनक तरीका सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, युवाओं को पहले मुफ्त में नशा कराया जाता है. धीरे-धीरे लत लगने के बाद उन्हें नशे की पुड़िया खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं. जब पैसे की कमी होने लगती है, तो कुछ युवा अपनी जरूरत पूरी करने के लिए खुद भी खरीद-बिक्री के धंधे में शामिल हो जाते हैं. पुलिस इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

Simdega police
पुलिस के कब्जे में 8.3 ग्राम ब्राउन शुगर (Etv Bharat)

पहले भी जेल जा चुका है विवेक साहू

वरीय पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार विवेक साहू पहले भी ब्राउन शुगर से जुड़े मामले में जेल जा चुका है. उसके खिलाफ सिमडेगा थाना कांड संख्या 62/2026 का उल्लेख किया गया है. ताजा मामले में सिमडेगा थाना कांड संख्या 140/26, दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी), 22(बी), 27 और 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. गिरफ्तार आरोपितों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.

पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों और युवाओं की गतिविधियों पर नजर रखने तथा उन्हें नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की अपील की है. नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री की जानकारी मिलने पर नजदीकी थाने को सूचित करने का आग्रह किया गया है.

ये भी पढ़ें- रांची में ब्राउन शुगर के कारोबार का खुलासा, 4000 पुड़िया के साथ चार गिरफ्तार

देवघर में ब्राउन शुगर के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार, मधुपुर लूटकांड का भी पुलिस ने किया खुलासा

सरायकेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 7.59 लाख कैश और ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार

TAGGED:

SIMDEGA POLICE ARRESTED 11 PEOPLE
BROWN SUGAR IN SIMDEGA
ब्राउन शुगर के खिलाफ कार्रवाई
सिमडेगा पुलिस
BROWN SUGAR ILLEGAL TRADE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.