सिमडेगा पुलिस के हत्थे पढ़े 11 लोग, युवाओं को नशे के जाल में फंसाने वाला नेटवर्क बेनकाब!
सिमडेगा पुलिस ने ब्राउन शुगर के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 20, 2026 at 6:49 PM IST
सिमडेगा: ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ सिमडेगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केलाघाघ डैम के समीप बुधराटोली में छापेमारी करके 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. मौके से 8.3 ग्राम ब्राउन शुगर, 10 मोबाइल फोन, एक वजन मशीन, दो लाइटर और 150 पारदर्शी प्लास्टिक पाउच बरामद किए हैं.
पुलिस की प्रारंभिक जांच में युवाओं को नशे की लत लगाकर उन्हें अवैध कारोबार से जोड़ने वाले नेटवर्क के संकेत मिले हैं. इन गिरफ्तार लोगों में सिमडेगा और गुमला के युवक शामिल हैं. वरीय पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर को मिली सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी की गई.
500 रुपये प्रति पुड़िया बेचते थे आरोपी
पूछताछ में सामने आया है कि कुछ आरोपी गुमला निवासी दीपक कुमार से करीब 3 हजार रुपये प्रति ग्राम की दर से ब्राउन शुगर खरीदते थे. इसके बाद इसे छोटी पुड़ियों में बांटकर 500 रुपये प्रति पुड़िया बेचने की बात सामने आई है. पुलिस इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों और आपूर्ति के स्रोत का पता लगा रही है.
मुफ्त में नशा कराकर युवाओं को फंसाने का आरोप
प्रारंभिक पूछताछ में ब्राउन शुगर के कारोबार का चिंताजनक तरीका सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, युवाओं को पहले मुफ्त में नशा कराया जाता है. धीरे-धीरे लत लगने के बाद उन्हें नशे की पुड़िया खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं. जब पैसे की कमी होने लगती है, तो कुछ युवा अपनी जरूरत पूरी करने के लिए खुद भी खरीद-बिक्री के धंधे में शामिल हो जाते हैं. पुलिस इस नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.
पहले भी जेल जा चुका है विवेक साहू
वरीय पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार विवेक साहू पहले भी ब्राउन शुगर से जुड़े मामले में जेल जा चुका है. उसके खिलाफ सिमडेगा थाना कांड संख्या 62/2026 का उल्लेख किया गया है. ताजा मामले में सिमडेगा थाना कांड संख्या 140/26, दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी), 22(बी), 27 और 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. गिरफ्तार आरोपितों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.
पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों और युवाओं की गतिविधियों पर नजर रखने तथा उन्हें नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की अपील की है. नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री की जानकारी मिलने पर नजदीकी थाने को सूचित करने का आग्रह किया गया है.
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