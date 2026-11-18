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विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े चर्चित मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन! पूर्व कांग्रेसी नेता दिलीप तिर्की गिरफ्तार, सियासी गलियारों में मची हलचल

पूर्व कांग्रेसी नेता दिलीप तिर्की ( Etv Bharat )

सिमडेगा: विधायक भूषण बाड़ा के विरुद्ध नाबालिग द्वारा दर्ज कराए गए दुष्कर्म के आरोप से जुड़े चर्चित प्रकरण में सिमडेगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व कांग्रेस नेता दिलीप तिर्की को गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी के बाद जिले के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. बीते कुछ समय से इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर चर्चा में रहे दिलीप तिर्की की गिरफ्तारी को पुलिस की एक बेहद अहम कार्रवाई माना जा रहा है. अब पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों और संभावित कड़ियों को खंगालने में जुटी है.

नाबालिग के अपहरण का दर्ज हुआ था मुकदमा