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​लखनऊ में सिम स्वैप फ्रॉड; रिटायर्ड अफसर के खाते से 33 लाख निकाले, 5 दिन तक बंद रहा नेटवर्क

​लखनऊ में सिम स्वैप फ्रॉड. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : साइबर अपराधियों ने सिम स्वैप तकनीक का इस्तेमाल कर औद्योगिक विकास विभाग से सेवानिवृत्त एक अधिकारी के बैंक खातों में भारी सेंधमारी की है. जालसाजों ने सुनियोजित तरीके से पीड़ित के मोबाइल का सिम कार्ड ब्लॉक कराया और नेटवर्क गायब रहने के 5 दिनों के भीतर यूनियन बैंक और एसबीआई खातों से करीब 33 लाख रुपये उड़ा लिए. जब कई दिनों की मशक्कत के बाद सिम दोबारा एक्टिव हुआ और पीड़ित ने बैंक जाकर पासबुक प्रिंट कराई, तब जाकर इस बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. पीड़ित की तहरीर पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग-अलग खातों में भेजी गई रकम में से 6 लाख रुपये फ्रीज करा दिए हैं.

​नजरबाग निवासी पीड़ित मोहज्जम वारसी द्वारा साइबर पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, औद्योगिक विकास विभाग से रिटायर्ड अधिकारी मोहज्जम वारसी के मोबाइल का जियो सिम 29 सितंबर को अचानक सस्पेंड हो गया और फोन से सिग्नल चले गए. जब उन्होंने कस्टमर केयर नंबर 199 पर संपर्क किया, तो बताया गया कि सिम को ऑनलाइन एक्टिव करने के कई प्रयास किए गए हैं, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से यह नंबर लॉक हो गया है और अब 3 दिन बाद ही चालू हो सकेगा. लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार 5 अक्टूबर को कंपनी के पोर्टल के माध्यम से उनका सिम दोबारा एक्टिव हुआ.

​पासबुक अपडेट कराई तो उड़े होश, 33 लाख रुपये थे गायब : सिम बंद रहने के दौरान कोई मैसेज न आने से पीड़ित को अनहोनी की आशंका हुई. 5 अक्टूबर को सिम चालू होते ही वह सीधे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे और पासबुक अपडेट कराई. पासबुक देखकर उनके होश उड़ गए. 29 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच जब उनका सिम कार्ड पूरी तरह बंद था, जालसाजों ने नेट बैंकिंग और यूपीआई के विभिन्न माध्यमों से उनके खाते से करीब 33 लाख रुपये निकाल लिए थे.