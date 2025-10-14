ETV Bharat / state

बनारस में पकड़ी गई 6 करोड़ की चांदी; 5 आरोपी गिरफ्तार, दीपावली-छठ पर्व पर अवैध रूप से बेचने की थी तैयारी

वाहन की तलाशी में खुली पोल, वाराणसी के ही रहने वाले हैं सभी आरोपी, इनकम टैक्स विभाग भी कर रहा जांच.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo Credit; POLICE)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : एसओजी 2 और सिगरा पुलिस ने सिगरा इलाके में 467 किलो चांदी और 644 किलो गिलट पकड़ी. इसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है. इन्हें दीपावली और छठ पर्व पर अवैध रूप से बिक्री के लिए लाया गया था. मामले में 5 आरोपियों को भी पकड़ा गया है. चांदी के संबंध में वे कोई भी कागजात नहीं दिखा पाए.

एडीसीपी सरवणन टी ने बताया कि जेवरात की खेप लाने वाले सभी आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं. इनकम टैक्स विभाग की टीम उनसे जानकारी जुटा रही है, जिससे इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिल सके. यह कार्रवाई सिगरा इलाके में रोडवेज चौकी के पास की गई. पकड़ी गई ज्वैलरी को दीपावली और छठ पर्व पर बाजार में अवैध रूप से बेचने की तैयारी थी.

संदेह होने पर पुलिस ने रुकवाया वाहन : एडीसीपी ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत लगातार वाहनों और संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है. इस दौरान एक ओवरलोड गाड़ी पुलिस को दिखाई दी. संदेह होने पर उसे रोका गया. उसमें सामान लदा था. सामान के बारे में पूछने पर वाहन में सवार लोग संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे थे. वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें कुल 1129 किलो सफेद धातु टाइम की कोई चीज थी. इसके बाद इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दी गई.

इनकम टैक्स विभाग जुटा रहा जानकारी : इसके बाद इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारियों ने आकर जांच शुरू की. इसमें 467 किलोग्राम चांदी बरामद हुई. इसके अलावा 644 किलो गिलट भी था. इसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये है. इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच कर रहा है. चांदी कहां से लेकर आए थे, कहां इसे लेकर जा रहे थे, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं.

ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं आरोपी : एडीसीपी ने बताया कि आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आगरा और मथुरा से प्राइवेट बस के जरिए ज्वैलरी लाकर वे वाराणसी में छोटी गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. पकड़ी गई चांदी कुछ ब्लॉक तो कुछ पायल के रूप में मिले. कुछ सिक्कों के रूप में भी थे. सभी आरोपी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं.

यह भी पढ़ें : 20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

TAGGED:

ILLEGAL DIWALI JEWELRY SALE
6 CRORE RUPEES SILVER SEIZED
JEWELRY ILLEGALLY SOLD
वाराणसी पुलिस एसओजी एक्शन
VARANASI SILVER SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.