बनारस में पकड़ी गई 6 करोड़ की चांदी; 5 आरोपी गिरफ्तार, दीपावली-छठ पर्व पर अवैध रूप से बेचने की थी तैयारी

वाराणसी : एसओजी 2 और सिगरा पुलिस ने सिगरा इलाके में 467 किलो चांदी और 644 किलो गिलट पकड़ी. इसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है. इन्हें दीपावली और छठ पर्व पर अवैध रूप से बिक्री के लिए लाया गया था. मामले में 5 आरोपियों को भी पकड़ा गया है. चांदी के संबंध में वे कोई भी कागजात नहीं दिखा पाए.

एडीसीपी सरवणन टी ने बताया कि जेवरात की खेप लाने वाले सभी आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं. इनकम टैक्स विभाग की टीम उनसे जानकारी जुटा रही है, जिससे इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिल सके. यह कार्रवाई सिगरा इलाके में रोडवेज चौकी के पास की गई. पकड़ी गई ज्वैलरी को दीपावली और छठ पर्व पर बाजार में अवैध रूप से बेचने की तैयारी थी.

संदेह होने पर पुलिस ने रुकवाया वाहन : एडीसीपी ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत लगातार वाहनों और संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है. इस दौरान एक ओवरलोड गाड़ी पुलिस को दिखाई दी. संदेह होने पर उसे रोका गया. उसमें सामान लदा था. सामान के बारे में पूछने पर वाहन में सवार लोग संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे थे. वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें कुल 1129 किलो सफेद धातु टाइम की कोई चीज थी. इसके बाद इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी दी गई.