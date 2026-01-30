ETV Bharat / state

शोरूम मालिक की पूरी हुई मनोकामना, सांवलिया सेठ को भेंट किया चांदी का ट्रैक्टर

श्रद्धालु ने सांवलिया सेठ से मनोकामना की थी कि उसके शोरूम से ट्रैक्टर की बढ़िया बिक्री हो.

Silver tractor presented to Sanwalia Seth
सांवलिया सेठ को भेंट किया चांदी का ट्रैक्टर (Courtesy - Gopal Anjana)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 4:20 PM IST

चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान सांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालु सोने एवं चांदी की वस्तुएं व आभूषण के अलावा नकद चढ़ावा भी चढ़ाते हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को भी एक भक्त ने चांदी से बना टैक्टर भेंट किया. निंबाहेड़ा के श्रद्धालु की ओर से टैक्टर भेंट किया गया, जो चर्चा का विषय बन गया.

श्रद्धालु निंबाहेड़ा निवासी गोपाल आंजना ने बताया कि उन्होंने भगवान सांवलिया सेठ से मनोकामना मांगी थी, जो पूरी हो गई. इस खुशी में उन्होंने भगवान सांवलिया सेठ को चांदी से बना टैक्टर भेंट किया है. इस ट्रैक्टर को बनवा कर चांदी के बॉक्स में पैक करवाया गया है. यह ट्रैक्टर करीब 340 ग्राम चांदी से तैयार करवाया गया है. ट्रैक्टर ओसरा पुजारी चुन्नीदास वैष्णव और मुकेश वैष्णव को सौंपा गया. ओसरा पुजारी ने श्रद्धालु गोपाल आंजना एवं अन्य को सांवलिया सेठ का चरणामृत एवं प्रसाद भेंट किया. इस दौरान श्रद्धालु परिवार ने श्री सांवलिया मंदिर मंडल के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव से भी भेंट की.

Silver tractor
चांदी का ट्रैक्टर (Courtesy - Gopal Anjana)

पढ़ें: सांवलिया सेठ के अद्भुत भंडार से निकली 'बंदूक व बुलेट' पहले निकली थी 'पेट्रोल पंप'

ट्रैक्टर ज्यादा बिकने की थी मनोकामना: आंजना ने बताया कि उसका निंबाहेड़ा में ट्रैक्टर का शोरूम है. वह सांवलिया सेठ का भक्त है. उसने भगवान सांवलिया सेठ से मनोकामना मांगी थी उसके ट्रैक्टर की अच्छी बिक्री होगी, तो वह भगवान को चांदी से बना ट्रैक्टर भेंट करेगा. बीते समय में उसके शोरूम से ट्रैक्टर की बिक्री अच्छी हुई. ऐसे में उसने मनोकामना पूरी होने पर भगवान को चांदी का ट्रैक्टर भेंट किया. यह ट्रैक्टर निंबाहेड़ा में ही सर्राफा व्यवसाई के यहां तैयार करवाया गया था.

