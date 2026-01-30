ETV Bharat / state

शोरूम मालिक की पूरी हुई मनोकामना, सांवलिया सेठ को भेंट किया चांदी का ट्रैक्टर

चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान सांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालु सोने एवं चांदी की वस्तुएं व आभूषण के अलावा नकद चढ़ावा भी चढ़ाते हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को भी एक भक्त ने चांदी से बना टैक्टर भेंट किया. निंबाहेड़ा के श्रद्धालु की ओर से टैक्टर भेंट किया गया, जो चर्चा का विषय बन गया.

श्रद्धालु निंबाहेड़ा निवासी गोपाल आंजना ने बताया कि उन्होंने भगवान सांवलिया सेठ से मनोकामना मांगी थी, जो पूरी हो गई. इस खुशी में उन्होंने भगवान सांवलिया सेठ को चांदी से बना टैक्टर भेंट किया है. इस ट्रैक्टर को बनवा कर चांदी के बॉक्स में पैक करवाया गया है. यह ट्रैक्टर करीब 340 ग्राम चांदी से तैयार करवाया गया है. ट्रैक्टर ओसरा पुजारी चुन्नीदास वैष्णव और मुकेश वैष्णव को सौंपा गया. ओसरा पुजारी ने श्रद्धालु गोपाल आंजना एवं अन्य को सांवलिया सेठ का चरणामृत एवं प्रसाद भेंट किया. इस दौरान श्रद्धालु परिवार ने श्री सांवलिया मंदिर मंडल के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव से भी भेंट की.